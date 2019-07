63 Nachwuchsfußballer bei Jugendcamp des SV Wurmlingen

Die nächste große Veranstaltung liegt hinter dem SV Wurmlingen. Der Verein richtete ein Jugendcamp für insgesamt 63 teilnehmende junge Fußballer aus.

Cheftrainer des zweitägigen Camps war der Spanier Jorge Arcila, der bereits beim FC Barcelona tätig war und aktuell die U13 des Bundesligisten 1. FC Köln betreut. Arcila war schon im vergangenen Jahr in Wurmlingen zu Gast. Mit David Fall kam im Laufe des Camps ein weiterer Profi-Trainer hinzu. Der ehemalige Zweitligaspieler (SV Waldhof Mannheim und RW Erfurt) trainiert aktuell in der zweiten Schweizer Liga die AS Calcio Kreuzlingen. Seine Tochter spielt beim SV Wurmlingen.

Arcila beobachtete während des Camps eine fußballerische Entwicklung seit seinem letzten Besuch. Auch von Seiten des Gastgebers, der fast 20 Trainer stellte, gab es ein positives Fazit: „Das Jugendcamp ist super gelaufen. Die Kinder waren begeistert“, bilanziert Wurmlingens D-Jugendtrainer und Camp-Organisator Stefan Teufel die beiden Tage. Im Sportheim wurden die Teilnehmer an beiden Tagen bekocht.

Jeder Teilnehmer absolvierte in Kleingruppen drei Trainingseinheiten. Die Feldspieler kamen jeweils auf über fünf Stunden Fußball. Die Torhüter waren bei den Feldspielern dabei und bekamen zusätzlich noch zwei Stunden ein separates Training von zwei Torwarttrainern.

Die beiden Abschlussturniere mit durchmischten Mannschaften waren von den Familien gut besucht und bildeten einen gelungenen Abschluss des Camps.