48 Verkaufsstände locken mit Gruscht und Schätzchen

In Wurmlingen ist am Samstag der dritte Flohmarkt – organisiert von der Interessengemeinschaft „Wir in Wurmlingen – „Wir für Wurmlingen“ über die Bühne gegangen. Der Schulhof war eine riesige Fundgrube, auf gut Schwäbisch eine phänomenale Gruscht-Kischte in der die Liebhaber fast antiker Gegenstände auch mit Unterstützung der Verkäufer (siehe Foto) nach Herzenslust stöbern konnten, um Schätze zu bergen.

An insgesamt 48 Verkaufsständen waren zig Tausende von mehr oder weniger nützlichen Artikeln zum Verkauf angeboten worden. Die Palette reichte von der nahezu echten Mona Lisa – „Die Kopie hängt im Louvre“, so der Anbieter - bis zu Bettfläsch’ und Wellholz. Zu den Ständen kamen noch die Filialen der Kinder, die sich von einst heiß geliebtem Spielzeug und Kinderbüchern trennen wollten. Und um den Preis feilschen war auch noch inbegriffen: Der Käufer eines vielleicht schon von Ötzi benutzten Eispickels jedenfalls bekam sogar noch zusätzlich ein Zehnerle Nachlass „für 'en Kaugummi“, wie die Händlerin augenzwinkernd anmerkte.