200 Liter Diesel von Bagger gestohlen

200 Liter Diesel haben Unbekannte im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, aus dem Tank eines Baggers in der Unteren Hauptstraße in Wurmlingen abgezapft. Der Bagger stand auf einer dortigen Baustelle. Die Täter brachen zuvor ein Schloss auf, um an den Kraftstoff zu gelangen. Für den Abtransport des Diesels dürften die Diebe ein größeres Fahrzeug oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 / 94 10 entgegen.