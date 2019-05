16 Kinder feiern in Wurmlingen Erstkommunion

In der katholischen Kirche St. Gallus in Wurmlingen haben am Sonntag 16 Kinder ihre Erstkommunion gefeiert. Der Gottesdienst stand unter dem Leitwort: „Geborgen in Gottes Hand“ und wurde von Pfarrer Maurice Stephan geleitet. Zum ersten Mal haben das Sakrament der heiligen Kommunion empfangen: Lea Bacher, Sofia Benk, Finn Lucas Eins, Paul Heuler, Philipp Kölle, Luana Maimone, Filippo Maimone, Julianina Mansour, Amelie Marek, Simon Martin, Fabian Mekelburg, Jonas Pauli, Moritz Renner, Lorena Stoffel, Luca Wollmann und Scott Zrinski.