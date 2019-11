15 000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Ein 19-jähriger Ducato-Fahrer hat am Mittwoch gegen 17.10 Uhr beim Einfahren auf die Bundesstraße 523 einen Unfall mit 15 000 Euro Schaden verursacht. Der 19-Jährige war laut Polizei von Seitingen in Richtung B 523 unterwegs. An der Einfahrt missachtete der junge Mann die Vorfahrt eines 22-jährigen BMW-Fahrers, der von Tuttlingen in Richtung Schwenningen fuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu.