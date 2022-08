100-Jähriger nimmt am Heimatfest teil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmalig in der Geschichte des Heimatfestes in Wurmlingen konnte ein Hundertjähriger an diesem besonderen Fest in Wurmlingen teilnehmen. Mit Herrn Paul Kupferschmid hatten wir einen ganz besonderen Ehrengast, der es sich nicht nehmen ließ, bereits zum Sektempfang und Auftakt des Festes in der Schloßhalle zu sein und den ganzen Tag über mit uns feierte. Spannend hörten wir den Geschichten zu, die er aus seinem Leben berichten konnte.