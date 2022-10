Ökumenisches Männervesper mit Autor Sephan Sigg

Unter dem Motto „Zündstoff für mein Leben – wie Männer beten“ wird Autor und Journalist Stephan Sigg aus St. Gallen am Donnerstag, 17. November, in der Hirsch Bierwelt in Wurmlingen referieren, Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Kosten für den Eintritt, sowie ein Vesper mit einem Getränk betragen 16 Euro, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Anmeldungen und nähere Information bei der Dekanatsgeschäftsstelle Tuttlingen, Uhlandstraße 3 in Tuttlingen, Telefon 07461/96598010, Fax 07461/96598019, E-Mail dgs.tut@drs.de