Rottweil macht aus 0:2-Rückstand noch 3:2-Sieg

Der FV 08 Rottweil hat auch das zweite Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga gewonnen. Nach dem 2:0-Sieg in Rottenburg gegen den TSV Dettingen/Erms setzten sich die Rottweiler am Samstag in Wellendingen 3:2 gegen den VfL Herrenberg durch. Damit fehlt dem FV 08 nur noch ein Sieg, um in die Landesliga zurückzukehren.

Für den FV 08 Rottweil, bei dem Trainer Uli Fischer seine Startelf gegenüber dem Spiel am Mittwoch auf zwei Positionen verändert hatte, begann das Spiel denkbar schlecht. Bereits in der sechsten Minute erzielte Jona Wörner, für die zunächst zielstrebig agierenden Gäste aus Herrenberg, den Führungstreffer. Zwar hatten die Gelb-Schwarzen zwei Zeigerumdrehungen später durch Marius Otte die Möglichkeit zum Ausgleich, doch VfL-Torhüter Daniel Ulmer konnte den Schuss abwehren. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte präsentierte sich Rottweil erstaunlich uninspiriert. „Wir haben vieles nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen haben. Deshalb bin ich in der Pause auch lauter geworden“, sagte 08-Trainer Uli Fischer. Doch bis dahin hatten die Rottweiler Glück, dass sie bei zwei weiteren guten Möglichkeiten, nicht noch den zweiten Treffer des VfL hinnehmen mussten.

Erst kurz vor der Pause wurde es auch einmal vor dem Tor von Daniel Ulmer gefährlich, als ein Schuss von Johannes Wenzler nach einer Ballstafette von der VfL-Abwehr gerade noch abgeblockt werden konnte.

Obwohl sich Rottweil in der Pause für den zweiten Durchgang viel vorgenommen hatte, musste der FV 08 40 Sekunden nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tobias Huthmacher das 0:2 hinnehmen. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung traf Lukas Rähle für Torhüter Marijan Huljic unhaltbar. Doch Rottweil bewies Moral, kämpfte sich mit einem Doppelschlag durch Marco Lenz (52.) und Kevin Garcia (54.) wieder in die Partie zurück. Beim 1:2 traf Lenz mit einem sehenswerten Kopfball nach einem Eckball von Kevin Garcia. Nachdem Garcia (53.) das Ziel noch knapp verfehlt hatte, traf er eine Zeigerumdrehung später nach einem schulmäßig vorgetragenen Angriff in Torjägermanier zum 2:2. Der FV 08 hatte danach für einige Zeit Oberwasser, verpasste es aber den dritten Treffer nachzulegen.

Otte trifft in der Nachspielzeit

Nachdem sich der VfL geschüttelt hatte, war die Partie wieder ausgeglichen. Dabei konnten sich beide Teams im Mittelfeld viele Bälle erkämpfen. Weil aber die Pässe meist nicht ankamen, blieben Torchancen bis zur Schlussphase aus. Die beste Möglichkeit zum 3:2 für den VfL hatte Wörner (85.), doch sein Kopfball ging knapp vorbei. In der dritten Minute der Nachspielzeit hatte Rottweil das bessere Ende für sich. Nach einem Angriff über die rechte Seite bediente Garcia Marius Otte mit einem präzisen Zuspiel und der agile Angreifer traf aus zehn Metern zum vielumjubelten 3:2-Sieg.

Der FV 08 Rottweil trifft nun am kommenden Sonntag, 24. Juni, um 15 Uhr in Deckenpfronn auf den Landesligisten GSV Maichingen und könnte mit einem Sieg nach drei Jahren Abstinenz wieder in die Landesliga aufsteigen.

FV 08 Rottweil: Marijan Huljic – Andreas Roth, Kevin Frick, Marco Lenz, Manuel Schnell (46. Albert Schlegel), Andreas Schmeisser, Simon Kläger, Kevin Garcia, Marius Otte, Mohammed Eid, Johannes Wenzler.

Tore: 0:1 (6.) Jona Wörner, 0:2 (46.) Lukas Rähle,1:2 (52.) Marco Lenz, 2:2 (54.) Kevin Garcia, 3:2 (90.+3) Marius Otte. - Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Trochtelfingen). - Zuschauer: 420. - Gelbe Karten: 3/4.