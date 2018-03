Fußball-Bezirk Schwarzwald gibt wichtige Termine bekannt

Beim Infoabend des Fußballbezirks Schwarzwald in Wellendingen wurde auf wichtige Termine bis zur Sommerpause hingewiesen.

Am Montag, 12. März, findet ein Infoabend für die F-Junioren und Bambinis in Deißlingen statt. Der Bezirkstag wird am Samstag, 24. März, in der Festhalle in Dürbheim (Beginn: 14 Uhr) abgehalten. Im Sportheim der SpVgg Bochingen wird am Mittwoch, 11. April, zum Passwesen geschult. Im Stadion des FV 08 Rottweil werden am Donnerstag, 10. Mai, die Bezirkspokalendspiele für die A-, B- und C-Junioren ausgetragen. Zwei Tage später am Samstag, 12. Mai, findet der Verbandstag in Sindelfingen statt. Am Donnerstag, 31. Mai, (Fronleichnam) folgen die Bezirkspokalendspiele der Aktiven für Damen und Herren. Der Spielort ist momentan noch offen.

Die weiteren Termine im Fußballbezirk Schwarzwald sind: Mittwoch, 13. Juni: Relegationsspiel zur Landesliga; Samstag, 16. Juni: Vorrunde Erdinger-Meistercup beim SV Gosheim; Sonntag, 17. Juni: Entscheidungsspiele zur Relegation; Samstag und Sonntag, 23./24. Juni: Relegationsendspiele; Montag, 16. Juli: Staffeltag für die Landesliga, Staffel 3 in Holzgerlingen; Samstag, 21. Juli: Staffeltag Herren im Bezirk Schwarzwald in der Festhalle in Zepfenhan.