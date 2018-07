Verdiente Lehrkräfte verabschiedet

Am Ende des Schuljahres sind an der Schlossbergschule Wehingen und WRS Heuberg in einer Abschlußfeier Lehrkräfte durch Bürgermeister Reichegger und Schulleiter Berthold Stehle verabschiedet worden.

Fleißig, gewissenhaft, gründlich, erfüllte Cäcilia Müller ihren Beruf als Lehrerin, eine Heubergerin die sich stets mit Leidenschaft und Herzblut für ihre Schüler einbrachte. Geboren und aufgewachsen in Egesheim, besuchte sie das Gymnasium Spaichingen und hat dort 1973 das Abitur abgelegt. Das Studium an der PH Esslingen mit den Fächern Deutsch und Englisch wurde mit Erfolg 1976 abgeschlossen. Ihre erste Stelle war in Stuttgart an einer Realschule, danach an einer Grundschule ebenfalls in Stuttgart.

Doch der Heuberg ließ sie nicht los und 1977 klappte die Versetzung an die Schule in Böttingen. Dort unterrichtete Cäcilia Müller bis 1986. Danach nahm Sie Urlaub, um sich ihren Kindern widmen zu können. In diese Anfangszeit in Böttingen fiel auch ihre zweijährige Ausbildung zur Beratungslehrerin. Die Grund- und Hauptschule Böttingen war auch Cäcilia Müllers Schule. Die Beratungslehrertätigkeit nahm sie 2006 bis zur Pensionierung auf.

Julia Ludwig verlässt nach vier erfolgreichen Jahren die Werkrealschule Wehingen. Zunächst als Klassenlehrerin übernahm sie eine achte Klasse am Standort Gosheim. Sie führte diese Klasse erfolgreich zum Hauptschulabschluss. Ihre studierten Fächer Biologie und Deutsch unterrichtete sie mit Leidenschaft und hohem Sachverstand. Als Bezugsperson und Klassenlehrerin erfüllte sie immer auch mit hohem menschlichen Einsatz eine wichtige Rolle für ihre Schüler. Ihr Unterrichtswunsch für die vergangenen zwei Jahre war die Übernahme der Klasse eins und zwei. Beachtenswert war die intensive und kompetente Arbeit mit den Grundschülern, sie zeigte sich in den Kinderaugen als sich Frau Ludwig von den Kindern verabschiedete.

Nach erfolgreichem Abschluss ihrer zweiten Staatsexamen, verlassen auch F. Özay, F. Bonn und H. Soboll die Schlossbergschule Wehingen.