Spaichinger Turner stark bei Gaufinale

Beim Gaufinales Gerätturnen P-Stufen und Leistungsklasen der Einzelwettkämpfe männlich haben die Helfer des TV Wehingen viel zu tun gehabt. Insgesamt 58 Jugendturner kämpften um Urkunden und Medaillen an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Fünf Vereine des Turngaues teilten sich am Ende die Treppchenplätze eins bis drei. Patrick Klausmann, Turnwart für das Gerätturnen männlich, war am Ende mit einem reibungslosen Verlauf dieses Finales zufrieden.

Dreifachsieg für TV Spaichingen bei der E 8

Beim Pflicht Vierkampf der Jugend E 7 war Garbiel Storz mit 47,80 Punkten ganz vorn. Auf den weiteren Plätzen folgten Max Roth (47,30) und Lionel Stern (46,90). Sie machten den Dreifachsieg des SV Villingendorf perfekt. Bei der E 8 stand der TV Spaichingen mit Nils Johannes Mattes (52,50) und Jannik Pulvermüller (51,60) ganz oben. Den dritten Rang sicherte sich Jonah Hauelsen (46,20) vom SV Villingendorf. Bei der Jutu E 9 stand Jamie Jörg Kühne (54,60) vom SV Villingendorf in der Mitte des Siegertreppchens. Flankiert wurde er von Elias Graßhoff (54,20/TV Rottweil) und Jonathan Matthias Biebl (53,90/SV Villingendorf).

Beim Pflicht Fünfkampf Jutu D 10 holte sich der TV Beffendorf mit Steffen Mathis Benz (71,40) den ersten Platz. Die Plätze zwei und drei gingen an den TV Spaichingen mit Fabian Balg (70,90) und Silas Mager (69,60) vom SV Villingendorf. Der TSV Dunningen war bei der D 11 mit Johannes Mauch (75,60) ganz vorn, gefolgt von Marcel Eppler (70,60) und Marion Frech (69,60) beide vom TV Spaichingen.

Beim Pflicht Sechskampf C 12 nahm der TV Spaichingen die ersten drei Plätze mit Simon Limburger (83,00), Georg Braunschweiger (82,80) und Micha Zaleza Mykaylo (80,00) ein. Bei der Jutu C 13 war der TV Rottweil mit Jan Vogel (89,50) ganz vorn. Fabian Eichner (85,20) vom TV Spaichingen schaffte den zweiten Platz und Janne Schumacher (79,90) vom TSV Dunningen kam auf Platz drei. Beim Pflicht Sechskampf der offenen Klasse ab 14 Jahren gingen die ersten beiden Plätze wie im letzten Jahr an den TV Rottweil mit Carl Gabler (94,60) und Tobias Ernhofer (92,60). Den dritten Platz erturnte sich der TV Beffendorf mit Willi Weißer (85,90). Alle drei Turner konnten ihre Gesamtpunktzahl gegenüber dem Vorjahr verbessern.

Die stärkste Gruppe kam vom TSV Dunningen mit 18 Teilnehmern, wobei sich fünf Turner für das Bezirksfinale qualifizieren konnten. Von den 14 Teilnehmern des SV Villingendorf konnten sich immerhin neun qualifizieren und von 13 gemeldeten Turner des TV Spaichingen schafften es sogar zehn Sportler ins Bezirksfinale der Pflichtübungen am 13. Mai in Herrenberg. Mit dabei sind der TG Achalm, TG Hohenzollern, TG Neckar-Teck, TG Nordschwarzwald, TG Oberschwaben, TG Stuttgart und TG Zollern-Schalksburg.