Männer starten zum Sühnegang

Der diesjährige Sühnegang der Männer des Katholischen Männerwerks im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen hat von Wehingen nach Gosheim geführt. Gestartet wurde mit einer besinnlichen Aussendungsfeier zum Jahresthema „Mit Christus Brücken bauen“ in der Fronhofer Kirche mit Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes. Interessant war die Erklärung der „Mutterkirche des Heubergs“ durch Robert Walz, der auch die Orgel festlich erklingen ließ. Der Weg führte vorbei am Altenzentrum St. Ulrich in Wehingen, wo Bürgermeister Josef Bär die zahlreichen Gäste begrüßte und die Gemeinde vorstellte. Der Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gosheim mit Domkapitular Thomas Weißhaar stand im Zeichen der Karwoche. Nicht fehlen durfte eine Begegnung im Gemeindesaal mit einem Vortrag des Gasts aus Rottenburg über seine Tätigkeit als Offizial der Diözese. Männerwerksleiter Bernhard Schnee dankte allen für das „wertvolle Zeugnis des Glaubens“.