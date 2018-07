Kinder sind im Fußball-Fieber

Im Kindergarten Christkönig grassiert das Fußball-Fieber. Bereits seit zwei Monaten dreht sich alles um den afrikanischen Kontinent und die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika.

„Salibonani“ – das heißt „guten Morgen“ – singen die Kinder, als der „Heuberger Bote“ zu Besuch kommt. Dazu trommeln sie mit Hingabe. Heute bemalen und bestempeln die kleinen Fußball-Fans ihre Trikots. Wie bei den großen Kicker-Stars prangt auf dem Rücken der Name und jeder hat sich eine Nummer ausgesucht. Afrikanische Musik aus dem Rekorder beflügelt die kleinen Maler. Nebenan werden gerade Trommeln hergestellt. „Sieben Kreise aus Seidenpapier muss ich ausschneiden, dann einkleistern und über meinen Tontopf ziehen“, erklärt Leander fachkundig.

Weil unter den acht Erzieherinnen vier fanatische Fans sind, weil etliche Kinder Bambini-Kicker im Sportverein sind, weil ihre Väter dem sportlichen Großereignis genauso entgegenfiebern und vier Papas sogar Fußballtrainer sind, deshalb sind die Themen Fußball und Afrika die Nummer eins im Kindergarten Christkönig. Leiterin Rosi Linse und ihr Team haben kurzerhand ein Großprojekt daraus gemacht.

Zunächst wurden die 77 Kindergartenkinder umfassend über das Doppelthema informiert. Dann ging’s an die Arbeit. Sportlich, künstlerisch, musikalisch, literarisch, geografisch, biologisch werden der schwarze Kontinent und die WM in all ihren Facetten von den Kindern entdeckt. Jede Wand, jede Ecke erzählt ein bisschen davon, was bereits geleistet wurde. Bunte Flaggen ziehen sich durch die Räume. Am Fenster hängt ein handgeknüpftes Fußballnetz mit Ball. Eine Handpuppe im deutschen National-Trikot sitzt brav neben „Meto“ einer afrikanischen Puppe, die nach einer Bilderbuchgeschichte hergestellt wurde.

Das WM-Maskottchen Zakumi mit grüner Hose und weißem Hemd hängt in etlichen Variationen an der Wand. „Alles, was die Kinder interessiert, wird gebaut“, lacht Rosi Linse und zeigt auf ein buntes Tuch, das wie ein Zelt über einen Sonnenschirm gestülpt wurde. „Ein afrikanisches Haus“ ist das, erklärt ein kleines Mädchen. Johanna, Florian und Leander führen lautstark vor, wie toll sie mit ihren selbst gebauten schwarz-rot-goldenen Fan-Tröten, den „Vuvuzelas“ Krach machen können.

Als „Projekttier“ wurde der Elefant auserkoren. Auch die armseligen Wohnverhältnisse vieler afrikanischer Kinder und der Kontrast zwischen Arm und Reich wurden zum Thema gemacht. Die Erzieherinnen sind begeistert, wie sich die Eltern einbringen, vor allem auch die Väter. „Ein paar von ihnen nehmen extra für uns einen Tag Urlaub“, erzählt Rosi Linse. Da machen sie Fußballtraining mit den Kindern, denn an unserem Kindergartenfest am 26. Juni führen wir ein richtiges Fußball-Turnier durch.“ Einen Fußballtag hätten sie schon hinter sich und dabei alles gelernt, was Spieler und Fans wissen müssen.

Inzwischen seien Kinder, Eltern und Erzieherinnen total vom Fußball-Virus infiziert – auch diejenigen, die vorher nichts mit Fußball am Hut gehabt hätten. Der Fußball-Abreiß-Kalender ist stets auf dem aktuellsten Stand. Heute zeigt er die Zahl 23. Das heißt: Noch 23 Tage bis zum WM-Anpfiff in Südafrika. (sg)