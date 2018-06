Kabel schmoren durch

Durch Ablagerungen in einem Abluftrohr kam es am Freitagnachmittag, gegen 19 Uhr, zu einer starken Rauchentwicklung auf einem Firmengelände, weshalb Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Wengenstraße ausrückten. Der Feuerwehr gelang es in Folge schnell, die Rauchentwicklung zu lokalisieren und zu beenden. Ersten Ermittlungen zufolge verursachten die Ablagerungen in einem der Abluftrohre Verschmorungen an Kabeln, die ihrerseits in Folge den starken Rauch verursachten. Inwieweit weiterer Sachschaden entstand, steht bislang nicht abschließend fest.