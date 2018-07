Jugendliche besuchen Altenheimbewohner

Seit mehreren Jahren kooperiert das Altenzentrum St. Ulrich mit der Werkrealschule Heuberg. Während des Schuljahres helfen Schüler und Schülerinnen der siebten Klasse regelmäßig an einem schulfreien Nachmittag in der Tagesbetreuung im Altenzentrum mit. So auch vergangenes Schuljahr. Jeden Dienstagnachmittag spielten, bastelten und aßen die Schüler, die immer in Zweierteams aufgeteilt sind, mit den Bewohnern.

Beide Seiten profitieren voneinander

Das ist nicht immer einfach für die Jugendlichen, schließlich treffen Sie im Altenheim auf eine für sie eher unbekannte Welt. Und dennoch profitieren beide Seiten von der Kooperation: Die Bewohner erfreuen sich am Schwung der Jugend, die Jugendlichen lernen Berührungsängste abzubauen und ihre sozialen Fähigkeiten zu erweitern.

Eine kleine Aufmerksamkeit zur Erinnerung

Getragen wird die Zusammenarbeit zwischen dem Altenzentrum und der Werkrealschule von Leiterin Margarete Ohnmacht-Oldach und dem Schulsozialarbeiter Ingo Brehm.

In den vergangenen Tagen überreichten die Siebtklässler gemeinsam mit Ingo Brehm und Klassenlehrer Markus Merz ein kleines Geschenk als Dankeschön und Erinnerung an die Bewohner.