Frisches Forellenfilet beim Wehinger Seenachtsfest

Das Seenachtsfest in Wehingen ist immer auch ein Fest für Genießer, so geschehen auch am Wochenende: Man sitzt beim Weiler Harras am Fischteich mit grün-klarem Wasser, genießt nicht nur das idyllische Fleckchen am Waldesrand sondern auch das frisch angebratene Forellenfilet, eine Spezialität des Angelvereins Wehingen unter Führung ihres Vorsitzenden Manuel Schnekenburger und seinem Kochteam. Eine Vielzahl von Fischen findet im Harras-See eine gute Lebensgrundlage, zur Freude auch der Feinschmecker. Bei extrem milden Abendtemperaturen kamen viele Besucher. Setzten sich auf die bereitgestellten Bänke und unterhielten sich. Sie wurden begleitet von der Blasmusik des Musikvereins Wehingen und Dirigent Karl-Heinz Dreher, der mit viel Schwung und guter Laune die vielen Gäste bestens unterhielt. Auch in den Jahren vorher hat der Angelverein einen nachhaltigen Eindruck mit seiner guten Bewirtung hinterlassen, so dass dies in diesem Jahr wiederholt wurde. Der krönende Abschluss des Abends war das Feuerwerk. (voho)