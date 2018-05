Einbruch in Fabrikgebäude

Über das vergangene Pfingstwochenende sind unbekannte Täter in ein Fabrikgebäude in der Straße „Am Landbach“ in Wehingen eingedrungen. Die Täter stemmten mit einem Werkzeug ein Fenster auf und durchstöberten anschließend die Produktionsräume, so die Polizei. Die Einbrecher entwendeten die Kaffeekasse mit wenigen Euro Bargeld und eine Kiste Spezi. Den Diebstahlschaden schätzt die Polizei auf rund 35 Euro. Der entstandene Sachschaden betrage rund 250 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel.: 07426/ 30 80) entgegen.