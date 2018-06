Drängler streift Lastwagen

Zwei Lastwagen haben sich am Donnerstagmorgen r gestreift. Der Unfall passierte im Bereich der L 433 in Höhe Einmündung Steinstraße. Zu dem Unfall kam es, als ein beladener Sattelzug die Umleitungsstrecke in der Steinstraße befuhr. An der Einmündung zur Landstraße 433 musste er verkehrsbedingt anhalten, weil ein weiterer Lastwagen von der Landstraße nach links in die Steinstraße abbiegen wollte. Da der Einmündungsbereich aktuell für zwei Fahrzeuge dieser Größe zu eng ist, mussten sich die beiden Fahrer erst orientieren, um aneinander vorbeifahren zu können. Just in diesem Moment passierte ein dritter Sattelzug die Engstelle aus der Reichenbacher Straße kommend. Dabei fuhr er zwischen den beiden bereits stehenden Lastwagen durch und streifte das Führerhaus des Sattelzugs. Die Folgen des Unfalls: ein Sachschaden in Höhe von 6 500 Euro. (pz)