Basiru Leigh erzielt 1000. Saisontreffer

Basiru Leigh vom TV Wehingen hat am Sonntag das 1000. Saisontor in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, erzielt. Der TVW-Spieler leitete im Heimspiel gegen den SV Renquishausen mit seinem Treffer zum 1:2 in der 35. Minute nach anfänglichem 0:2-Rückstand in Unterzahl die Wehinger Aufholjagd zum letztendlichen 4:3-Sieg ein. Leigh durfte sich am Ende nicht nur über den damit endgültig geschafften Klassenerhalt freuen, sondern war mit zwei weiteren Toren zum 2:2 und zum 4:2 auch der „Matchwinner“.

Das Saisontor Nummer 999 hatte Christian Rottler vom SV Seitingen-Oberflacht zum 2:0 gegen den FSV Denkingen (Endstand 4:1) erzielt. Die Ehre, Treffer Nummer 1001 geschossen zu haben, teilen sich zwei Akteure: Michael Lier vom SV Deilingen wurde beim 1:2 gegen den SC 04 Tuttlingen II (Tor zum 1:0) ebenso in der 37. Minute als Torschütze notiert wie Leon Moser vom Meister SV Bubsheim zum 2:0 (Endstand 5:2) gegen den SV Kolbingen.

Insgesamt fielen 1025 Treffer an den bisher 29 Spieltagen der Fußball-Kreisliga A 2, das entspricht einem Schnitt von 4,42 pro Partie. Am torreichsten ging es bei den Spielen des SV Renquishausen (Torbilanz 78:78) mit 156 Treffern zu; während in den Begegnungen des SV Tuningen (46:49) insgesamt nur 95 Tore gezählt wurden.

In der Bezirksliga Schwarzwald wird trotz ebenfalls 30 Spieltagen die Marke von 1000 Treffern nicht mehr erreicht werden, obwohl es allein bei den Spielen von Schlusslicht Fatihspor Spaichingen (22:151 Tore) bisher 173 Treffer gab. Die Gesamt-Torausbeute liegt einen Spieltag vor Saisonende bei 920 (Schnitt 3,97). (roha)