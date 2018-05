Andreas Schippert wird neuer Trainer beim TV Wehingen

Der in der Fußball-Kreisliga A spielende TV Wehingen hat einen neuen Trainer für die kommende Saison 2018/19 verpflichtet. Andreas Schippert löst den Tuninger Klaus Müller ab.

„Andreas Schippert ist ein Wehinger Eigengewächs“, freut sich Waldemar Hain, der stellvertretende Abteilungsleiter, über die Rückkehr des einstigen Spielers zu seinem Heimatverein.

Als Spieler sammelte Schippert bei den damaligen Verbandsligisten FV 08 Rottweil und TSG Balingen höherklassige Erfahrung. Zuletzt war der 35-Jährige bis zur Winterpause als Trainer beim TSV Frommern in der Kreisliga A Zollern tätig. Schippert macht augenblicklich den Trainer-B-Schein.

Schippert löst im Sommer in Wehingen Klaus Müller ab, der fünf Jahre beim TVW gearbeitet hat. Hain: „Klaus Müller hat bei uns einiges bewegt. Im vergangenen Jahr sind wir unter ihm ungeschlagen Meister in der Kreisliga B geworden.“

Augenblicklich kämpfen die Wehinger in der Kreisliga A noch gegen den Abstieg, können sich aber aus eigener Kraft noch retten. Zwei Spieltage vor Saisonende liegen die Wehinger vier Punkte vor der SG Dürbheim/Mahlstetten, die den Relegationsplatz einnimmt, aber noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat. „Der Klassenerhalt wäre die Krönung der guten Arbeit von Klaus Müller bei uns“, sagt Hain. Müller, der in Tuningen wohnt, wird in der kommenden Saison die zweite Mannschaft des FC Bad Dürrheim (Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald) trainieren.