Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat sich beim SV Reutlingen nach einer zweimaligen Führung mit einem 2:2 zufrieden geben müssen. Vor 1150 Zuschauern erzielte 08-Kapitän Benedikt Haibt beide Treffer.

Villingen kam gut in die Partie und auf Zuspiel von Nedzad Plavci (der nach mehrwöchiger Sperre wieder dabei war) erzielte Benedikt Haibt (3.) den Führungstreffer. Nach einer halben Stunde nutzte Marvin Pieringer eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr zum 1:1 .

Auch im zweiten Durchgang war Villingen zunächst präsenter und hatte durch Stjepan Geng und Plavci zwei gute Chancen. In der 60. Minute war es dann soweit, als Haibt nach einer Flanke von Plavci per Kopf die Gäste erneut in Führung brachte. Doch Reutlingen hielt dagegen und erzielte zehn Minuten später durch einen Kopfball von Pieringer das 2:2. In der spannenden Schlussphase hatten beide Teams Chancen zum Siegtreffer, doch es blieb beim Remis.

Da die SGV Freiberg zu einem 2:0-Sieg gegen Astoria Walldorf II kam, schrumpfte der Vorsprung der Villinger auf Platz drei auf zwei Zähler. Daher darf Villingen am Mittwoch im vorletzten Saisonspiel in Neckarsulm nicht verlieren. Dagegen steht die TSG Balingen (4:0 gegen FSV Bissingen) als Meister und damit Aufsteiger in die Regionalliga fest.

FC Villingen: Mendes, Gil, Niedermann, Ovuka, Wehrle, Ceylan, Geng, Mauro Chiurazzi (70. Serpa), Haibt, Placvi, Bak (74. Kaminski). - Tore: 0:1 (3.) Haibt, 1:1 (28.) Pieringer, 1:2 (60.) Haibt, 2:2 (70.) Pieringer. - Zuschauer: 1150. - Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Kandern).