Sie gilt als der coolste Ort in Villingen-Schwenningen und soll als Eventhalle die ganz großen Namen in die Doppelstadt bringen: die Helios Arena. Doch 2019 ist der Veranstaltungskalender abgesehen von der Eiszeit für Wild Wings, ihre Gegner und sonstige Kufenläufer leer.

Was ist los – klappt es nicht mit den Veranstaltungsagenturen? Oder ist die Arena trotz des Abdeck-Bodens, den man für teures Geld angeschafft hat und der für die Innenraumbestuhlung über die Eisfläche gelegt wird, doch nicht so konzert- und eventtauglich?

Der Geschäftsführer der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH, Klaus Hässler, verrät was für die Lücke im Veranstaltungskalender verantwortlich ist: Das sei den anstehenden Umbaumaßnahmen geschuldet, die im März beginnen und voraussichtlich bis zum Herbst dauern werden. Deshalb sei an Großveranstaltungen über den Sport hinaus momentan gar nicht zu denken. Ob dann wieder an die ersten Erfolge, vor allem in den Jahren 2014 und 2015, angeknüpft werden kann, muss sich zeigen – damals lockten Namen wie Bülent Ceylan, Nena, Sido, Sascha Grammel, die Kastelruther Spatzen oder Martin Rütter das Publikum.

Bis zu 6800 Personen können in der Helios Arena Platz finden – das Pur-Konzert im Mai 2016 besuchten 6500. Die Eishalle soll sich, so die Vision in VS, als Eventlocation zwischen Stuttgart, Zürich und Freiburg behaupten und Stars und Sternchen in den Schwarzwald-Baar-Kreis holen. Mindestens vier Großveranstaltungen jährlich sollten durch den neuen Hallenboden möglich werden. Doch das Event-Geschäft ist ein Unwägbares.