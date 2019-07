Ein Förderschwerpunkt der diesjährigen Mittelzuweisungen aus dem Ausgleichsstock im Regierungsbezirk Freiburg liegt in diesem Jahr auf Schulen und Kindertagesstätten. Darüber freut sich Landtagsabgeordneter Karl Rombach (CDU).

Einige Einrichtungen im Schwarzwald-Baar-Kreis profitieren davon. „Mit insgesamt 24,5 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock werden die Gemeinden in diesem Jahr vom Regierungspräsidium unterstützt“, sagt Rombach.

Und weiter: „Rund 2,3 Millionen Euro davon fließen in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Mittelpunkt stehen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur und die Kinderbetreuung, aber auch in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur.“ Die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Bildungs- und Betreuungsbereich, sowie in der Mobilität habe für die Gesellschaft oberste Priorität, fügt der CDU-Politiker hinzu.

In Blumberg werden die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Buchberg Arche mit zwei zusätzlichen Gruppen für unter Dreijährige mit 300 000 Euro und der Neubau des Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses im Ortsteil Achdorf mit zwei neuen Feuerwehr-Stellplätzen mit 120 000 Euro gefördert.

Die Gemeinde Brigachtal erhält 380 000 Euro für den Neubau des Gemeindehauses im Ortsteil Überauchen. Für die Teilsanierung der Grundschule in Königsfeld wurden Zuschüsse von 100 000 Euro gebilligt.

In Niedereschach erhält die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar 100 000 Euro zur Errichtung drei neuer Klassenräume.