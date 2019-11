„Zusammenschluss von Talheim und Tuningen war der richtige Schritt“

Zur Herbstschau zeigen die Züchter in Talheim und Tuningen, was sie haben – und prämieren ihre besten Tiere. Die Stimmung auf der Ausstellung und im Verein war und ist gut.

Bei der Herbstschau des Kleintierzüchtervereins Tuningen/Talheim gab es in diesem Jahr eine bunte und große Mischung von Geflügel und Kaninchen. Bei insgesamt 165 Tieren konnte der Vereinsvorsitzende Matthias Link einmal mehr auf ein erfolgreiches Zuchtjahr seiner Vereinsmitglieder zurückblicken. Auch die Besucherzahlen sprachen für sich.

Die Wertungsrichter hatten bei den 96 Kaninchen und 60 Geflügeltieren alle Hände voll zu tun. Jedes Tier wurde akribisch auf Form, Farbe, Fell- beziehungsweise Federzustand geprüft, und es kamen teils hervorragende Ergebnisse zusammen. Da die jugendlichen Züchter nur einen kleinen Anteil ausmachten, nahm man sie in die Gesamtbewertung der aktiven Züchter mit auf. Dabei brauchten sich die Jugendlichen aber in keiner Weise hinter den „Seniorzüchtern“ zu verstecken.

Im Bereich Geflügel sicherte sich Andreas Schleicher mit seinen Zwerg-Seidenhühnern und einer Gesamtpunktzahl von 381 den Vereinsmeistertitel, gefolgt von Fridolin Krug. Mit 96 Punkten hatte Fridolin Krug das beste Einzeltier und erhielt den Landesverbandsehrenpreis. Der Jugendförderpreis aus der Vereinswertung ging an Fabian Kolidziej mit seiner Japanischen Legewachtel und 95 Wertungspunkten.

Bei den Kaninchen überzeugte der stellvertretende Vorsitzende Bastian Unger mit seinen Grauen Wienern und 386 Wertungspunkten und wurde Vereinsmeister. Die Zuchtgemeinschaft Joshua und Leon Link kam mit einem halben Punkt dahinter auf den zweiten Rang, Dritter wurde Fridolin Krug. Matthias Link stellte mit hervorragenden 97 Punkten mit seinen Blau-Rex das beste Einzeltier, der Jugendförderpreis ging an die Zuchtgemeinschaft Leon und Joschua Link.

Der Vorsitzende Matthias Link sieht die Lage des Vereins optimistisch: „Wir sind mit der Entwicklung des Vereins bestens zufrieden. Auch jetzt bestätigt sich wieder, dass der Zusammenschluss der Vereine aus Talheim und Tuningen der richtige Schritt war“. Dies ist nicht selbstverständlich. Schaut man auf die auswärtigen Züchter, sind in vielen Gemeinden die Kleintierzüchter von Vereinsauflösungen bedroht oder stehen zumindest oft vor solchen Überlegungen. Hier hatte der Talheimer/Tuninger Verein bereits profitiert, denn der ein oder andere Züchter hat sich in der Zwischenzeit dem jungen Gemeinschaftsverein angeschlossen. Eine stabile Gemeinschaft und Fachwissen, das man gerne teilt, machen den Verein attraktiv.

Die Besucher konnten sich ein Bild von den Tieren in der Ausstellung verschaffen, und für die Kinder wurde auch das ein oder andere Tier einmal aus dem Käfig geholt. Am 8. Dezember werden etliche Tiere auch auf der Kreisschau in Trossingen zu sehen sein. Eine Woche später, auf der Bundesschau in Karlsruhe, messen sich die besten und schönsten Tiere des Landes.