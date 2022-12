Zur WM in einem fernen Land: Reporter berichtet von seinem Trip nach Katar

„Was, du fährst da hin, wie kann man nur?“ die Stimmung in meinem Umfeld war schon vor der WM in Katar ganz entgegengesetzt meiner Vorfreude, wie in der Vergangenheit eine vergnügte Fußball-Weltmeisterschaft vor Ort zu erleben. Ja, und dann auch noch das Vorrundenaus unserer Flick-Elf am 1. Dezember. Denn meine Reise ging ja erst am 2. Dezember los. „Grüß die Nationalmannschaft schön! Ach nee, ich habe es ja näher“, war nur eine hämische Whatsapp-Nachricht über die Tatsache, dass zur selben Zeit wie ich die DFB-Truppe im Flieger zwischen Frankfurt und Doha saß – nur eben auf dem Weg zurück nach Deutschland.

Freundlichkeit und gute Laune

„Ich habe keine Sklaven gesehen, es sind alle frei herumgelaufen“, hatte Franz Beckenbauer vor neun Jahren bei einem Besuch im Vorfeld der Weltmeisterschaft aus Katar berichtet. Die Medienberichte über menschenunwürdige Zustände in dem kleinen aber durch sein Erdgas so reichen Land am Persischen Golf, lassen sich freilich nicht wegwischen. Dennoch: Die Freundlichkeit und die gute Laune, die hier allenthalben von den Einheimischen über die Volunteers und die WM-Besucher ausgestrahlt wird, lässt mich alles Negative ganz schnell ausblenden.

Die kostenlosen Fahrten in den selbstfahrenden, klimatisierten U-Bahnen zu den Spielen werden gleich zu Festen. So als vor der Partie Niederlande gegen die USA ein Mexikaner im Zug seine Riesenboxen aufdreht und „Born in the USA“ erschallt und eifrig mitgesungen wird. „USA, USA!“ wird dann weiter skandiert. Die Vereinigten Staaten sind ein ganz wichtiger Handelspartner und haben ihren größten militärischen Stützpunkt im Nahen Osten in Katar, erfahre ich aus dem Internet. Den US-Boys auf dem Rasen nützt nachher auch alle Unterstützung von den Rängen im Khalifa-Stadion nichts. Sie unterliegen den vom ehemaligen Bayern-Trainer Louis van Gaal gut eingestellten Niederländern deutlich mit 1:3.

Raus in die Wüste

Anderntags geht’s raus aus Doha. Das Al Bayt-Stadion, in dem sich England und Senegal gegenüberstehen, liegt 50 Kilometer nördlich von Doha, mitten in der Wüste. Ich habe noch nicht ganz das Vertrauen in das Fan-Transportsystem der Kataris, das sich im Nachhinein als nahezu perfekt herausstellen sollte und nehme ein Taxi. Auch das ist für umgerechnet 25 Euro erschwinglich, angesichts von 50 Cent die der Liter Benzin in Katar kostet, kein Wunder. Energie ist hier ohne Ende vorhanden und entsprechend billig.

Fans hatten auch mir gegenüber über die große Kälte, verursacht durch die Klimaanlagen, in den Stadien geklagt. Ich hatte zur Sicherheit immer eine Jacke dabei, habe diese allerdings, bis auf eine Busfahrt, nie gebraucht. Ich empfand die Temperaturen in den vier Stadien die ich besuchte, als überaus angenehm, musste also nichts über mein Musiala-Deutschlandtrikot überstreifen. So gut gelaunt und ausdauernd die Fans aus Senegal während den 90 Minuten auch trommelten und ihre Mannschaft anfeuerten, so chancenlos war ihr Team, unterlag den Engländern mit 0:3.

Selbstbewusste weibliche Fußballfans

Mindestens genauso interessant waren für mich zwei Damen aus Saudi-Arabien, die neben mir im Oberrang saßen. Die beiden waren, traditionell im Tschador gekleidet, nicht nur bildhübsch, sondern auch selbstbewusst. Sie machten sich über mich ein wenig lustig, als ich doch auch beim Spielgeschehen voll mitging. Ich dachte immer, Frauen würden in Saudi-Arabien unterdrückt, dürfen überhaupt erst seit kurzem Autofahren. Mehr als etwas Smalltalk mit den beiden habe ich mich dann doch nicht getraut. So könnten Fragen nach Frauenrechten in ihrem Land sie vor den Kopf stoßen und die gute Laune verderben.

Metro und Busse kann aufgrund der vielen Volunteers übrigens niemand verfehlen, „Metro, this way“! wird da im Chor gerufen oder der Weg auch mal gesungen. Anderntags bin ich im Al Janoub-Stadion, das ebenfalls vor den Toren Dohas in der Wüste liegt, bei der Partie Japan gegen Kroatien. Ich treffe auf japanische Fans, die natürlich gerne mit dem Deutschen, dessen Team sie zum Auftakt gleich mit 2:1 geschlagen haben, ein Foto machen. Ein Polizist lehnt die Bitte auf den Auslöser zu drücken aber ab. Nun kein Problem, es sind genügend fröhliche Fans die bereitwillig knipsen. Ein paar Minuten später kommt der junge Polizist auf mich zu, gibt mir die Hand und entschuldigt sich 1000 mal. Er hätte wirklich gerne das Foto gemacht, aber es sei ihm als Polizist nicht erlaubt, beteuert er wieder und wieder. Ich empfand die Szene fast schon als rührend.

Fachsimpeln und politische Diskussionen

Mein Sitznachbar ist Simon aus England. Wir kommen sofort ins Gespräch. Dies sei nun bereits das 23. Spiel der WM, das er schaue und das beste sei Deutschland gegen Spanien gewesen. Die Deutschen seien im Gegensatz zu früher viel bessere Fußballer. Und dann schaltet sich auch noch eine Chinesin, die vor uns sitzt, ein. „Wie konnte Deutschland nur gegen Japan verlieren?“, fragt sie. „Weil es Deutschland außer gegen Spanien auch schon in der Vorbereitung in der Nations League nie geschafft hat, über 90 Minuten die Leistung auf den Platz zu bringen“, starte ich einen Erklärungsversuch.

Dann erzählt mir Simon, dass er bereits seit zehn Jahren in Katar lebt. Seine jüngere Tochter sei hier geboren. Er habe mit einer internationalen Firma an den Stadionbauten mitgewirkt. Jetzt ist der Punkt, für mich vorsichtig einzuhaken, und nach den Medienberichten, dass die Arbeiter hier so schlecht behandelt würden, zu fragen. „Das ist totaler Müll, was da berichtet wird. 6500 Tote bei den Bauten sei einfach nicht wahr. Bei diesen Zahlen sind Tote durch Krankheiten und Verkehrsunfälle und natürliche Todesfälle einfach dazugezählt worden“, echauffiert er sich. „Ich bezahle meinen Arbeitern Kost und Logis. Natürlich kommt es darauf an, was jemand arbeitet. Für ganz einfache Tätigkeiten sind das keine großen Summen, aber mit dem Geld können sie in ihren Heimatländern, wie beispielsweise Bangladesch oder Indien, viel anfangen.“

Simon selbst hat noch zwei Jahre Vertrag in Katar, dann muss er zurück nach England. „Wenn ich da nur an das Wetter in England denke. Und Katar ist das sicherste Land der Welt, hier braucht niemand um seine Familie Angst zu haben.“

Schulkollege entwickelte WM-Ball

Gekickt wurde im Übrigen auch noch an dem Tag, wobei die 120 Minuten zwischen den Kroaten und den Japanern teils zäh waren wie Kaugummi. Aufregend dann nur das Elfmeterschießen, in dem der kroatische Torhüter Dominik Livakovic zum Held wurde und den von meinem Schwenninger Schulkollegen Oliver Hundacker entwickelten Adidas-WM-Ball Al Rihla gleich dreimal festhielt.

Zum Abschluss meines persönlichen WM-Besuches ging es dann noch in das größte Stadion. Das Lusail-Stadion fasst 89.000 Zuschauer, hier wird am 18. Dezember auch das Finale steigen. Es ist mindestens ebenso beeindruckend wie die anderen Stadien. Vor der Partie treffe ich noch Michael Kienzler. Der in unserer Region bestens bekannte Fotograf weilt die gesamte Weltmeisterschaft in Katar und ist den Stars wie Messi und Ronaldo am Spielfeldrand ungleich näher als ich, der in der vorletzten Reihe im Oberrang sitzt.

„Ronaldo, Ronaldo“-Sprechchöre

Portugal spielt gegen die Schweiz. Und es ist für mich das beste Spiel, das ich zu sehen bekomme. Die Portugiesen nehmen die Eidgenossen, von denen einige Anhänger sogar die Kuhglocken mitgebracht haben, mit 6:1 auseinander. Ronaldo muss aber zunächst auf der Bank schmoren. Wird er auf der Videoleinwand gezeigt, geht ein Raunen durch das Stadion. In der zweiten Halbzeit fordern „Ronaldo, Ronaldo“-Sprechchöre die Einwechslung des Superstars.

Ein Fan-Paar aus Mexiko, das den Portugiesen die Daumen drückt, kann es nicht fassen dass „CR7“ nicht auf dem Platz ist, gerät dann aber völlig in Verzückung, als er in der 74. Minute beim Stand von 5:1 endlich eingewechselt wird. Ronaldo trifft dann auch tatsächlich, aber eben aus Abseitsposition.

Temperaturkontraste: Von 29 auf minus 4 Grad

Für mich geht’s anderntags zurück in die Heimat. Als ich aus dem ausnahmsweise in Deutschland mal pünktlichen Zug um 23.17 Uhr in Villingen aussteige, fällt mir doch auf, dass nur das Trikot unter der Jacke nun nicht ausreicht. Es hat vier Grad minus. Ein doch deutlicher Kontrast zu Doha, wo es tags über 29 Grad und nachts 24 Grad warm war. Ich bin um viele schöne Begegnungen und Eindrücke reicher wieder zu Hause.