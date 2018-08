Bei einer groß angelegten Aktion des Zolls gemeinsam mit der Polizei sind am Donnerstag mehrere Objekte durchsucht und mindestens drei Personen festgenommen werden. Die Hintergründe zum Einsatz sind derzeit noch unklar.

Der Zugriff erfolgte am helllichten Tag an mehreren Orten im Stadtgebiet. Einer davon gegen 17 Uhr in der Paradiesgasse. Dort nahmen Beamte des Zolls und der Polizei ersten Informationen zufolge drei Personen auf offener Straße fest. Diese wurden daraufhin zum Revier nach Villingen gebracht. Doch damit nicht genug: Kurz darauf erfolgten weitere Einsätze in der Doppelstadt. In Villingen nahm man kurze Zeit später ein Wohnhaus an der Ecke Berthold-/Warenburgstraße ins Visier, darüber hinaus ein Objekt in der Schlösslegasse. Kurz darauf erfolgte der Zugriff in einem Mehrfamilienhaus in der Zimmerstraße. Dort wurden sechs Wohnungen mit Gewalt geöffnet und anschließend von den Einheiten des Zolls durchsucht. Auch in der Dauchinger Straße waren die Beamten aktiv:

Mehrere Kastenwagen mit Polizisten und Fahnder des Zolls hatten es auf das Gebäude eines asiatischen Restaurants abgesehen und führten dort Durchsuchungsmaßnahmen durch. Für großes Aufsehen sorgte darüber hinaus der offenbar letzte Einsatz des Tages in der Bertholdstraße. Gegen 19.30 Uhr fuhren knapp 20 Zivilfahrzeuge aus dem gesamten Bundesland ein dortiges Mehrfamilienhaus an, umstellten es und durchsuchten es anschließend mit fast 50 Beamten. Hierbei kamen, wie auch bei mehreren anderen Einsätzen, Spürhunde zum Einsatz. Der Verdacht liegt daher nahe, dass es sich um einen möglichen Schlag gegen die Drogenszene in der Stadt gehandelt hatte.

Nähere Informationen liegen derzeit allerdings noch nicht vor. Der zuständige Zollfahndungsdienst Stuttgart sowie die Staatsanwaltschaft Konstanz waren für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.