Zehntausende Bienen sterben bei Villingen

Ein Schock nach den Weihnachtsfeiertagen: Ein unbekannter Täter hat fünf Bienenkästen am Guggenbühl zwischen Obereschach und dem Villinger Wohngebiet Haslach umgeschmissen. Zehntausende von Tieren sind tot. In der Kälte hatten sie keine Chance zu überleben, stellt der Imker Manfred Kraft bestürzt fest.

Vermutlich in den Tagen um Heiligabend haben die Täter auf dem Gelände gewütet, schätzt Kraft. Ein Jäger hat ihn benachrichtigt, der das Ergebnis der Tat bei einem seiner Rundgänge im Revier entdeckt hatte. So machte sich Kraft auf den Weg, um sich einen Eindruck vom Schaden zu verschaffen und nach den Bienenhäusern zu sehen.

Ihm bot sich ein Bild der Verwüstung: Fünf seiner acht Bienenkästen an diesem Standort hatte der Täter umgeworfen, die Insekten sind tot. „Bienen sind wechselwarme Tiere, in der Kälte gehen alle ein“, erläutert der Imker. Das Volk ziehe sich in der kalten Jahreszeit in den Stock zurück, bilde eine Traube, um die Temperatur zu halten, und beschütze in deren Mitte seine Königin. Wenn die Kästen umfallen, schwirre das Volk verwirrt an die kalte Luft und finde nicht mehr zurück in den geschützten Raum. „So kühlen die Bienen in kurzer Zeit ab und fallen leblos auf den Boden“, schildert Kraft die Folgen der Tat, die ihn erschüttert. Das ganze Jahr habe er die Bienen gepflegt und auf sie aufgepasst – „dann legt jemand dem Imker dieses Weihnachtsgeschenk unter den Baum“.

Besonders schlimm ist es für ihn, dass sich bereits im Frühjahr jemand an seinem Stand auf einer Orchideenwiese im Wald herumgetrieben, die Kästen umgeworfen, das Bienenhaus verwüstet und zahlreiche Gegenstände entwendet hatte. Die Anzeige von damals liege bei der Polizei, der er auch die Fotos des erneuten Tierfrevels geschickt habe. Aber große Hoffnung, dass die Polizei den Täter fassen kann, macht sich Kraft nicht. Mehr Chancen rechnet er sich mit Fußgängern aus, die durch seinen Schritt an die Öffentlichkeit von dem Fall erfahren und beim Spaziergang hinter der Wöschhalde aufmerksamer als bisher sind und verdächtige Beobachtungen melden oder den Täter gar zufällig auf frischer Tat ertappen.

Denn Kraft ist sich fast sicher, dass in beiden Fällen der gleiche Übeltäter zugange war, vielleicht, weil ihn die Bienen stören. „Jeder, der vorbeikommt, kann die Kästen umschmeißen“, sagt der Imker. Er könne seine Bienenvölker in der freien Natur nicht absichern. Kurz nach dem ersten Vorfall im Frühjahr habe er eine Wildkamera an seiner Einrichtung installiert. „Nachdem ich alles wieder in Ordnung gebracht hatte, dachte ich, dass jetzt Ruhe ist, und habe die Kamera wieder abmontiert.“ Beim ersten Mal habe er eher noch an Unfug gedacht und nicht erwartet, dass derjenige möglicherweise wiederkommt. Offensichtlich stecke mehr hinter der ganzen Zerstörungswut.

Weil drei Kästen unbeschadet blieben, vermutet er, dass die Insekten aus den kaputten Ständen den Täter in die Flucht schlugen. „Da sind schnell tausende Bienen in der Luft“, erklärt Kraft. Je Stock sei von 5000 bis 7500 Tieren auszugehen, die im Sommer weiter anwachsen. Ob er allerdings erneut Bienenvölker auf diesem Gelände ansiedelt oder sich auf seinen zweiten Standort konzentriert, weiß er noch nicht. „Ich war dabei, nach der Zerstörung im März wieder alles neu aufzubauen und die Bienen hochzupäppeln“, betont er. Nach wenigen Monaten wieder von vorne anzufangen, falle ihm schwer, er denke durchaus darüber nach, diesen Standort aufzugeben, sagt Manfred Kraft resignierend.