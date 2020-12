Lediglich 20 neue Fälle sind von Montag auf Dienstag in die kreisweite Corona-Statistik eingeflossen. Demnach sind bislang 3629 Infektionen in der Region bekannt geworden (+20 zum Vortag), in 2940 (+71) gelten die Infizierten als wieder genesen, die Zahl der Todesfälle stieg auf 83 (+2).

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 606 Personen (-53). Im Abstrichzentrum in Schwenningen wurde am Montag von 92 Personen ein Abstrich genommen.

Erhöht hat sich die Zahl der Coronapatienten am Klinikum auf 93. Bereits die Zahlen von Montag zeigen eine angespannte Lage auf: Von den angesichts der Personallage nur noch 54 nutzbaren Intensivbetten, sind 48 belegt und sechs frei. 27,78 Prozent der Betten werden von Coronapatienten besetzt – das sind 15 Coronapatienten in intensivmedizinischer Behandlung, einer davon wird invasiv beatmet (Quelle Robert-Koch-Institut).

Die 20 neuen Fälle verteilen sich in der Region wie folgt: Bad Dürrheim (3), Dauchingen (1), Donaueschingen (1), Furtwangen (1), Hüfingen (1), Königsfeld (2), Schonach (2), St. Georgen (3), Triberg (3), Tuningen (-1 nach statistischer Korrektur) und Villingen-Schwenningen (4).