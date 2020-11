Das Gesundheitsamt hat die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis gemeldet. Demnach stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region am Wochenende um 103 Fälle - zunächst von Freitag auf Samstag um 51 auf 1462 und von Samstag auf Sonntag um weitere 52 Fälle auf 1514.

Am Sonntag wurden 1061 Personen gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+50 Fälle zum Freitag). Weiterhin sind 37 Todesfälle (+0) zu beklagen. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 416 Personen (+52 im Vergleich zum Freitag).

Laut Landesgesundheitsamt lag die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis bei 132,2 (Stand: Samstag, 16 Uhr). In dem zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Samstag von 185 Personen ein Abstrich genommen.

Die am Wochenende 103 neu registrierten Fälle verteilen sich auf 14 Städte und Gemeinden im Landkreis: Villingen-Schwenningen (51), Donaueschingen (10), Bad Dürrheim (2), Blumberg (1), Bräunlingen (3), Brigachtal (2), Dauchingen (3), Furtwangen (4), Hüfingen (8), Königsfeld (3), Mönchweiler (1), St. Georgen (7), Triberg (4) und Vöhrenbach (3).

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschaltet (Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de). Zusätzlich ist eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschaltet, Telefon: 07721/9 13 76 70 (Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de).