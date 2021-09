Zahl der Corona-Infektionen im Kreis steigt rasant

Rasant steigt die Zahl der Corona-Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nachdem am Mittwoch 66 neue Fälle an nur einem Tag gemeldet worden waren, werden auch am Donnerstag 65 weitere neue Ansteckungen bekannt.

Laut Gesundheitsamt liegt die Zahl der seit Pandemiebeginn im Schwarzwald-Baar-Kreis bekannt gewordenen Fälle damit auf 10 764 (+65 im Vergleich zum Vortag). Zudem meldet das Amt am Donnerstag 10 239 Genesene (+34) und weiterhin 215 Todesfälle (+0) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 310 Personen (+31), 51 Personen davon sind vollständig geimpft.

Die Inzidenz war bereits am Mittwoch sprunghaft gestiegen und hat die 100er-Marke überschritten: Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichte zuletzt eine Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis von 109,5 (Stand: Mittwoch, 16 Uhr), am Dienstag lag sie bei 90,7.

Mit Stand zum Mittwoch, 8. September, wurden 3239 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 310 an Covid-19 Infizierten sind 206 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen – alle diese Fälle sind Delta-Varianten.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag neun am Coronavirus erkrankte Personen. Die Lage ist dennoch offenbar übersichtlich: Nur ein Corona-Patient liegt auf der Intensivstation und muss invasiv beatmet werden. Von derzeit 46 verfügbaren Intensivbetten sind 35 belegt.