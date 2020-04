Die Zahl der Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis steigt weiter. 316 Fälle wurden für die Region am Montag gemeldet, 96 Personen sind wieder gesund.

In die Statistik fließen auch bislang drei Todesfälle in der Region ein. Auch wenn seit dem Wochenende nur eine Steigerung um zehn Fälle zu verzeichnen ist, bedeutet das keine Entwarnung. „Der geringe Anstieg der Zahlen ist auf die Wochenendsituation der Labore zurückzuführen und keineswegs auf einen Rückgang der Infektionszahlen“, stellt das Landratsamt klar.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag 55 am Coronavirus erkrankte Personen sowie 20 Verdachtsfälle. In der zentralen Corona-Ambulanz an der Tennishalle in Schwenningen wurden am Sonntag 22 Patienten behandelt, von 14 Personen wurde ein Abstrich genommen, ein Patient wurde an das Klinikum überwiesen.

Die Fallzahlen verteilen sich auf die Gemeinden wie folgt: Villingen-Schwenningen: 129 (davon sind inzwischen 38 Personen genesen), Donaueschingen: 28 (16), Bad Dürrheim: 14 (4), Blumberg: 41 (19), Bräunlingen: 6 (2), Brigachtal: 4 (1), Dauchingen: 6 (2), Furtwangen: 10 (3), Hüfingen: 19 (3), Königsfeld: 11 (4), Mönchweiler: 2, Niedereschach: 18 Schönwald: 1, Schonach: 3, St. Georgen: 17 (2), Triberg: 4 (1), Tuningen: 3 (1).

Die Hotline des Gesundheitsamtes in Villingen ist unter Telefon 07721/9137190 von 8 bis 16 Uhr erreichbar.