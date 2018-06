In einer Woche werden tausende Besucher zum roten Stuhl pilgern. Das Möbelhaus XXXLutz im Vorderen Eckweg in Vilingen eröffnet am 28. September.

Für die Eröffnung ließ sich das Team um Hausleiter Thomas Full viel einfallen, vom Kinderprogramm mit Bastelaktion, Hüpfburg, Schmink- und Fotoaktion über ein XXXL-Ladenspiel, spezielle Eröffnungsangebote und sogar ein Late Night Shopping am Samstag bis 23 Uhr. Drei extra Parkplätze wurden bereits ausgewiesen, um des erwarteten Ansturms zur Eröffnung Herr zu werden. Noch ist das rote Fähnchen im Internet auf der Landkarte der verschiedenen deutschen Standorte der XXXL-Gruppe bei Villingen-Schwenningen noch nicht gehisst, doch ab Donnerstag, 28. September, wird es Fakt sein: Auch in der Doppelstadt lädt die riesige Gruppe zum Einkaufen in eines ihrer Einrichtungshäuser ein.

Rund 30 Millionen Euro investierte das Unternehmen in das vierstöckige Möbelhaus mit 27 000 Quadratmetern Verkaufsfläche, das künftig 200 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten soll. Aktuell macht sich das Möbelhaus schick für das große Fest. Die Außenanlagen sind fertiggestellt, „jetzt wird nochmals richtig durchgeputzt, dann machen wir die restlichen Folien weg, platzieren noch ein paar Kleinigkeiten und sind bereit“. (cos)