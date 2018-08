Im Oktober eröffnet im Urlauer Tann der Ferienpark Allgäu des Touristik-Konzerns Center Parcs. Verantwortliche in der Isnyer Stadtverwaltung schwanken zwischen gespannter Neugier und banger Erwartung, was das aktuell größte touristische Investment in Deutschland für Isny mit sich bringen wird. Bianca Keybach, Geschäftsführerin der Isny Marketing GmbH (IMG), wollte sich nicht aufs Hörensagen verlassen und verbrachte mit ihren Kindern privat eine Woche im „Center Parcs Park Bostalsee“ im Saarland.