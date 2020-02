Rainer Müldner von der Wohnungsbaugesellschaft erklärt das Thema Wohnen in VS verständlich: Infos und Zahlen – vom kleinen Einmaleins des Wohnungsbaus könnte man sprechen. Hier herrsche ein „Wohnungsmangel“, aber keine „Wohnungsnot“. Teilt diese Ansicht jeder?

Rainer Müldner sitzt in seinem Büro in Schwenningen und dirigiert die kaufmännischen Geschicke der Wohnungsbaugesellschaft. Als Geschäftsführer gehört es für ihn auch dazu, sich den Problemen seiner Kunden „an der Basis“ anzunehmen. Dazu scrollt er auch schon einmal gerne die Facebook-Seiten durch. Wenn dort eine Alleinerziehende eine Wohnung sucht, aber keine findet, wird Müldner aufmerksam. Dann fragt sich der Geschäftsführer schon fast automatisch: „Haben wir diese Frau denn schon als Interessentin auf unserer Warteliste?“ Nein, in diesem Fall nicht. Trotz der geschilderten Nöte, finden die Wohnungssuchenden nicht immer ihren Weg zur Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen (wbg).

Die Warteliste der wbg war schon einmal kürzer. Rund 750 Menschen stehen aktuell auf ihr und warten auf eine passende Wohnung. Es habe schon Zeiten gegeben, da waren es 300 bis 400. Das schlägt sich auch in den Wartezeiten nieder. Eineinhalb Jahre seien derzeit realistisch, um die Wunschwohnung zu ergattern, teilt der Geschäftsführer mit. Noch vor wenigen Jahren sei das schon nach drei bis sechs Monaten machbar gewesen. So geht für viele Leute das Warten weiter. Was sagt die Politik?

Von einem „Abschied bei der Wohnraumstrategie“ sprachen die Medien, als sich die Stadt im Oktober 2019 bei der Wohnraumstrategie für VS „zurückzog“. Im Gemeinderatsbeschluss hieß es: „Momentan ist festzustellen, dass in Villingen-Schwenningen auf zahlreichen Grundstücken öffentlich geförderte Mietwohnungen erstellt werden“. In der Verwaltung sehe man daher momentan „keine Notwendigkeit zur Auflegung eines zusätzlichen, städtischen Förderprogramms“.

Die Mieten steigen, die Familien müssen beim Haushaltsbudget genau nachrechnen. Rainer Müldner hilft dabei und nennt ein paar Richtwerte: Neubauten liegen auf dem Wohnungsmarkt VS derzeit bei etwa zehn bis elf Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Das sind die Preise auf dem privaten Wohnungsmarkt. Zum Vergleich: Bei dem derzeit entstehenden Neubau in der Sperberstraße („Sperberfair“), welches die wbg erstellt, kann man sich schon für 6,60 bis acht Euro einmieten. Wer nachrechnet, merkt, mit der Differenz können Mieter ganz schön sparen.

Wer sich an Zahlen nicht satt sehen kann: Die Bestandsmieten – die Mieten für ältere Mietobjekte im Bestand der wbg – liegen in etwa bei fünf Euro Kaltmiete im Durchschnitt. Auf dem gesamten Mietwohnungsmarkt nennt Müldner die Zahl 6,80 Euro für VS laut Mietspiegel, verweist aber auf eine neuere Erhebung seitens eines Immobilienunternehmens, diese kommt auf stolze 8,24 Euro.

Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Da sollte es sich für Akteure im Immobiliengeschäft doch lohnen zu investieren? Plant die wbg neue soziale Wohnbauprojekte?

Eine ganze Reihe öffentlich geförderter Wohnbauprojekte sind derzeit in der Pipeline oder im Plan. Diese könnten zur Entspannung auf dem Markt in VS beitragen. An städtischen Grundstücken fehle es nicht, lässt Müldner durchblicken. Seitens der wbg noch mehr zu bauen, wäre theoretisch möglich. Müldner zeigt aber auch die Rahmenbedingungen und Grenzen auf: Fachkräftemangel bei den Handwerkern, begrenzte Mitarbeiterresourcen auch bei der wbg, die eben nur x-Projekte auf einmal anschieben könne, aber auch Grenzen bei der Finanzierung. Zusätzliche Fördermaßnahmen – beispielsweise Sonderabschreibungen – könnte den sozialen Wohnungsbau aber ankurbeln, darauf weist Müldner hin. In politischen Fragen sieht sich Müldner aber außen vor. Ist da die Stadt am Zug? Im Beschlussantrag der Gemeinderatssitzung hieß es im Oktober: „Die Verwaltung wird beauftragt, die Angelegenheit wieder auf die Tagesordnung der gemeinderätlichen Gremien zu setzen, sobald sich am Wohnungsmarkt Villingen-Schwenningen ein entsprechender Bedarf abzeichnet.“

Einzelfall-Schicksale, die gibt es vermutlich immer. In manchen Fällen ist die Eigenbedarfsräumung seit einem Jahr angekündigt. Bei den derzeitigen Wartezeiten dann aber vier Wochen vorher zu kommen, um eine Wohnung bei der wbg zu finden, da sei auch die wbg überfordert. Der Geschäftsführer rät, die Wohnungssuche rechtzeitig anzugehen. Einzelfälle mit Beschwerden würde es geben, genauso aber auch „viele, die glücklich sind“, resümiert Müldner. Und dann gibt es eben auch noch die Fälle, die aus anderen Gründen schwierig sind, sagt der Geschäftsführer: Einer Frau aus einem schwierigen sozialen Wohnumfeld habe man eine hochwertige Wohnung bei der wbg angeboten, diese lehnte aber ab, mit der Begründung, dass Küche und Wohnzimmer nicht strikt räumlich voneinander getrennt wären – ein modernes Gestaltungselement, um Platz zu sparen. Übrig bleibt dann noch der Klassiker: Menschen, die sich bei der Wohnungssuche auf Villingen festlegen, und Schwenningen dadurch ausschließen, und natürlich umgekehrt.