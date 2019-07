Caritas, Diakonie und Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau verleihen den „Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg 2019“ – auch die Baugenossenschaft Familienheim wurde damit jetzt bedacht. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist sich sicher: „Die kleinen und mittleren Unternehmen aus Baden-Württemberg zeigen mit ihren vielfältigen CSR-Aktivitäten, wie verantwortungsvolles Handeln und erfolgreiches Wirtschaften Hand in Hand gehen. Damit leistet die Wirtschaft einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung in unserem Land.“ Landesbischof Frank Otfried July findet: „Eine lebenswerte Gesellschaft braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung für den Nächsten und die Umwelt in allen Bereichen zu wagen. Die Preisträger sind leuchtende Beispiele, dass erfolgreiches Unternehmertum und soziale Verantwortung zusammengehören.“

Positives Beispiel aus Villingen

Und ein solches Beispiel findet sich offenbar auch in Villingen: die Baugenossenschaft Familienheim. Sie ist neben dem Reiseveranstalter travel-to-nature aus Heitersheim und dem Bäckerhaus Veit aus Bempflingen eines von drei mittelständischen Unternehmen, die am Mittwoch in Stuttgart mit dem „Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg 2019“ ausgezeichnet wurden und belegte in ihrer Kategorie den ersten Platz unter fünf Unternehmen, die aus 301 Bewerbungen beispielhaft nominiert wurden – dafür gab es die Lea-Trophäe. Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg würdigen mit dem Preis das freiwillige soziale und gesellschaftliche Engagement dieser Unternehmen. Der undotierte Preis steht unter dem Motto „Leistung – Engagement – Anerkennung“ (Lea).

Die Familienheim punktete in der zweiten Kategorie bis 150 Mitarbeitende. Die Baugenossenschaft kooperiert mit der Stiftung Liebenau, die Menschen mit Behinderung unterstützt. Zusammen haben sie in Villingen-Schwenningen ein modernes Wohnhaus gebaut, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben.

Das inklusive Wohnhaus beherbergt 19 Wohnungen, darunter mehrere WGs. Die Bewohner mit Handicap werden mit Hilfe der Stiftung an ein eigenständiges Leben herangeführt. Die öffentliche Anerkennung soll zugleich Motivation dafür sein, in der Dauerhaftigkeit dieses Engagements nicht nachzulassen.