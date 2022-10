Wohnmobil in Flammen, dann brennt es im Pflegeheim

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag hatten gleich mehrere Anwohner und Passanten das Feuer in der Großherzog-Karl-Straße entdeckt. In der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses schlugen Flammen aus der Front eines Wohnmobils. Das Feuer entwickelte sich dabei auch zur großen Gefahr für das Wohngebäude. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf war deshalb größte Eile geboten.

Fahrzeug brennt komplett aus

Gleich zwei Wasserleitungen wurden aufgebaut, um nicht nur den Brand zu löschen, sondern gleichzeitig einem Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus entgegenzuwirken. Glücklicherweise konnten die Flammen schnell eingedämmt werden, sodass die Gefahr eines Ausbreitens gebannt war – allerdings gingen am Wohnhaus aufgrund der Hitzeentwicklung zwei Fenster zu Bruch. Dass das Fahrzeug komplett ausbrannte, war jedoch nicht mehr zu verhindern. Auch dauerte es einige Zeit, bis sämtliche Glutnester gelöscht waren. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Noch während die Löscharbeiten voll im Gange waren, informierte die Integrierte Leitstelle über einen Brandalarm im Pflegeheim St. Lioba in der Roten Gasse. Als sich die Feuerwehr mit zusätzlichen Kräften und Fahrzeugen auf den Weg zum zweiten Einsatzort machte, erhielten sie die Lagemeldung: Es kam tatsächlich zu einem Feuer in der Einrichtung.

Rettungsdienst hinzugezogen

Vor Ort konnte nach Angaben der Polizei festgestellt werden, dass die Bettdecke eines 80-jährigen Heimbewohners während des Rauchens zu glimmen begann und durch die Rauchentwicklung die Brandmeldeanlage aktiviert wurde. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr belüftete derweil das Gebäude. Es kam nach Angaben der Beamten zu keinen Gebäudeschäden.

Welche fatalen Auswirkungen das Rauchen im Bett haben kann, hat erst kürzlich der Brand im Schwarzwald-Baar-Klinikum gezeigt. Ein 63-jähriger Patient hatte hierbei das Bett in Brand gesteckt. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er in der Folge in einer Spezialklinik starb.