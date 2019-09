Wohin die Reise geht, das ist bekannt. Die Industrie- und Handelskammer zieht es in den Zentralbereich. Doch was passiert mit dem jetzigen Kammergebäude, das ab 2022 verwaist sein wird: Die Kombination Wohnen und Arbeiten am Romäusring?

Die Vollversammlung der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg hat sich bei ihrer Herbstsitzung einstimmig für den Kauf eines Grundstücks ausgesprochen, um das schon seit geraumer Zeit anvisierte Neubauprojekt zu realisieren. In diesem neuen Gebäude soll sowohl der Kammer-Hauptsitz als auch die Akademie der IHK untergebracht werden.

Ein Grund für die bauliche Neuorientierung: die beiden Gebäude sind noch auf zwei Standorte im Stadtbezirk Villingen verteilt. Die Wahl der Stimmberechtigten fiel auf ein Gelände im Zentralbereich zwischen Villingen und Schwenningen neben dem Schwarzwald-Baar-Klinikum; das Areal an der Albert-Schweitzer-Straße befindet sich im Eigentum des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Doch was passiert mit dem „alten“ Gebäude am Romäusring, das vor rund 40 Jahren hochgezogen wurde? Eigentümerin des Grundstücks ist die IHK. Gibt es bereits Überlegungen, was mit dem dreistöckigen Haus passieren soll? Haben sich bereits Interessenten gemeldet, die gerne kaufen oder sich einmieten würden?

Vermietung läuft nicht

Christian Beck, Pressesprecher der IHK, bremst solche Gedankenspiele schnell aus: Aufgrund ihres Konstrukts, die insgesamt 79 deutschen Industrie- und Handelskammern sind eigenverantwortliche öffentlich-rechtliche Körperschaften, sei eine Vermietung nicht möglich. Lediglich ein Verkauf des Gebäudes sei eine Option. Von etwaigen Interessenten nach dem Beschluss der Vollversammlung zum Standort für den Neubau ist Beck nichts bekannt. Ist das in ein paar Jahren frei werdende Gebäude für die Stadtverwaltung VS von Interesse? Das große Kammergebäude sei sicherlich ein Thema, bestätigt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt VS, aber nicht bezüglich eines möglichen Kaufs. Derzeit gehe es bei der Abstimmung zwischen Stadt und IHK lediglich um eine möglichen Nachnutzung. Dies dürfe aber nicht so interpretiert werden, bekräftigt sie, dass seitens der Stadt Kaufabsichten bestehen. Für das Gelände, führte Brunner weiter aus, gebe es zwar keinen Bebauungsplan, dennoch sei einer späteren Nutzung nicht Tür und Tor geöffnet.

Aus dem einstigen Kammergebäude ausschließlich Wohnraum zu machen, „das ist nicht möglich“, spielte die Pressesprecherin auf die Nähe zum stark befahrenen Romäusring, Theater am Ring und Parkhaus an. Die Umwidmung in ein Wohn- und Geschäftshaus dagegen sei durchaus möglich. So könnten Wohnungen im Lärm abgewandten Bereich entstehen.

Neubau steht 2020

Zurück zu den Neubauplänen der IHK: Am neuen Standort sollen in einem repräsentativen, nachhaltigen Gebäude qualitativ hochwertige Arbeitsplätze für die rund 90 Mitarbeiter entstehen. Gleichzeitig sollen moderne und technisch gut ausgestattete Schulungsräume das Weiterbildungskonzept der IHK-Akademie gewährleisten. Bis zum 31. Oktober 2022 soll der Neubau stehen.