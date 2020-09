Wohl keine Boxnacht im Dezember in Schwenningen

Auch den Faustkämpfern von Boxing Villingen-Schwenningen macht die Corona-Pandemie zu schaffen. Die für den 19. Dezember geplante Box-nacht in der Schwenninger Deutenberghalle findet eher nicht statt. „Unter den derzeitigen Voraussetzungen müssen wir diese wohl um ein Jahr verschieben“, sagt Oliver Vlcek, der Ehrenpräsident von Boxing VS.

Es gibt aber auch positive Nachrichten. Voraussichtlich ab dem 15. September soll der Boxsport im gesamten Land wiederbelebt werden. Dabei hat sich der Box-Verband Baden-Württemberg (BVBW) etwas ausgedacht. Rechtzeitig zum Neustart wurden mit der BW-Clubliga 2020 und dem Boxsportabzeichen zwei Veranstaltungsreihen initiiert, die den Sport mit den Corona-Verordnungen in Einklang bringen sollen. Die Devise lautet dann: „Weg von wenigen Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern – hin zu vielen Veranstaltungen mit jeweils eher wenigen Teilnehmern.“ Dies ist die Strategie des BVBW für das zweite Halbjahr 2020. Die BW-Clubliga 2020 soll so die Chance in einem kurzen Zeitraum bieten, möglichst viele Wettkämpfe für die Faustkämpfer zu organisieren. Jeder Verein könne unter minimalem organisatorischem und finanziellem Aufwand eine Veranstaltung durchführen. „Das ist unser Weg, wie wir unter den derzeitigen Möglichkeiten den Boxern Kampfpraxis geben können. Das werden sehr kleine Veranstaltungen. Natürlich ohne Zuschauer“, betont Boxing-Ehrenpräsident Oliver Vlcek, der auch zahlreiche Faustkämpfer aus Villingen-Schwenningen in den Ring schicken wird. „Wir werden wohl auch kurzfristig dann ein, zwei Veranstaltungen in der Halle der Schwenninger Friedensschule organisieren“, hofft Vlcek, dass seine Schützlinge dann in den Kategorien „aktivste Mannschaft“, „beste Mannschaft“ und „Einzelwertungen“ gut abschneiden.

Darauf bereiten sich die Kader-Athleten schon seit Juni vor, die Breitensportler schwitzen wieder seit Juli. „Aber diese trainieren nur Outdoor.“ In Sachen Meisterschaften gab es viele Absagen. Nur die BW-Meisterschaft der Elite soll in diesem Jahr noch stattfinden. Dagegen fallen folgende Wettbewerbe aus: alle BW-Cups, die BW-Nachwuchsmeisterschaften, die BW-U22-Meisterschaften und die BW-Meisterschaft der Elite für die Leistungsklasse C.

Anders sieht es bei den Elitekämpfern aus. So haben Kevin Kischenko und Christian Fischer die U22-Europameisterschaft im Blick. Die deutschen EM-Tickets werden vom 10. bis 13. September in Chemnitz vergeben. „Sie haben sich intensiv auf dieses wichtige Turnier vorbereitet“, betont Oliver Vlcek.