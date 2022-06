Wo Flammen loderten, geht es jetzt wieder heiß her

Es war im Januar, als die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr – es war schon dunkel, zu den Spitalhöfen in Pfaffenweiler gerufen wurde. „Gebäudebrand“, und das bei der Waldkulturscheune, das klang zunächst gar nicht gut. Und in der Tat drohte das Kulturzentrum, komplett in Flammen aufzugehen, zumal die Wasserversorgung auf dem Areal die Einsatzkräfte vor eine enorme Aufgabe gestellt hat.

Erst nach rund einer Stunde gab es für die Feuerwehrleute, die aus Villingen, Pfaffenweiler, Tannheim, Herzogenweiler und Obereschach gekommen waren, die große Erleichterung: Das Feuer, im Dachfirst war unter Kontrolle. Und jetzt, Monate später, ist die Erleichterung abermals groß: Die Waldkulturscheune soll wieder durchstarten.

Endlich wieder reines, helles Holz

„Liebe Freunde der Waldkulturscheune, nein, noch können wir unseren Saal nicht wieder öffnen2, schränkt Friederike Bauer, die Vorsitzende des Vereins „WaldKulturScheune“ zwar ein – aber ihre Botschaft wird doch durch und durch positiv aufgefasst: Die Zimmerleute haben „ganze Arbeit geleistet und den Brandschaden vom 8. Januar 2022 weitestgehend behoben“. Dort, wo die Flammen hässliche Löcher in die Nordwand und das Dach gefressen haben und verkohlte Balken und Bretter hinterließen, strahlt jetzt wieder helles reines Holz „und macht den ›Albtraum‹ dieses Winters fast vergessen“.

Ein paar Arbeiten gibt es noch zu tun – so müssen noch diverse Türen und Fenster ersetzt und der Boden erneuert oder abgeschliffen werden. Doch mit dem Wiederbeleben der beliebten Kulturscheune wollen die Vereinsmitglieder trotzdem nicht mehr warten, bis das getan ist. „Zumal der Sommer uns dieses Jahr noch früher zu erreichen scheint und der Garten in voller Blüte steht.“

Für die Eröffnung der diesjährigen Saison auf der Außenbühne gastierte am vergangenen Wochenende bereits eines der weltbesten Blechblasquintette vor Ort: die Harmonic Brass mit ihrem Programm „Sommerreise“. Zum Einlass zauberten die „Villinger Alphörner“ eine besondere Atmosphäre rund um das Naturidyll.

Entschädigung fürs Wandelkonzert

Und nun steht schon die darauffolgende Veranstaltung bevor: Am 25. Juni sollen die zahlreichen Fans ein bisschen für das entfallende Wandelkonzert entschädigt werden, das in diesem Jahr aus logistischen Gründen nicht durchführbar ist. Dann heißt es „Crime meets Music“ – versprochen wir dein ganz besonderes Open-Air. Junge Talente der Literatur- und Musikszene werden Lesung und Konzert auf einmalige Weise kombinieren.

„Wir hoffen sehr, dass Sie dabei sind, wenn die Waldkulturscheune zurück ins Leben findet“, lädt Friederike Bauer und gemeinsam mit dem Team der Waldkulturscheune ein und kann eine gehörige Portion Vorfreude kaum mehr verbergen.