Als „Armutszeugnis“ in Sachen Digitalisierung werteten Stadträte hinter vorgehaltener Hand den Bericht zur Digitalisierungsstrategie der Verwaltung. Droht die Verwaltung ein, wie Steffen Ettwein es bezeichnete,“Megathema der Arbeitswelt“ zu verschlafen? Und ist man damit noch viel weiter als gedacht vom hehren Sparziel entfernt?

Wo Computer Arbeit wie Personal tun, da lässt sich vortrefflich sparen. Und ums Sparen dreht sich bei Stadtverwaltung und Gemeinderat in Villingen-Schwenningen gerade fast alles – auch die Klausurtagung, zu der man sich am Freitag hinter verschlossenen Türen versammelte. Ein Hauptkritik-Punkt der Stadträte: Die Verwaltungsspitze lasse den notwendigen Eifer vermissen, Personal zu sparen und so den größten Ausgabenposten zu reduzieren.

Dass die angestrebte Digitalisierung bei der Stadtverwaltung noch längst nicht so weit ist wie geplant, schmerzte die Stadträte daher besonders. Die Bedingungen waren denkbar ungünstig: Es gab einen Personalwechsel an der Front – der Digitalisierungsbeauftragte Jörg Röber hatte die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen verlassen, an seine Stelle war Katharina Bietinger gerückt, die sich in das neue Themengebiet erst einarbeiten musste. Und dann kam auch noch Corona.

Mit reichlich Zeitverzug startete das Projekt deshalb in die Umsetzung, räumte sie ein. Entsprechend dürftig war, was die Inhaberin der Stabsstelle Digitalisierung zu präsentieren hatte: Potenzielle Digitalisierungsvorhaben würden evaluiert, man betrachte die Möglichkeiten einer dauerhaften Bürgerbeteiligung im Zuge des Digitalisierungsvorhaben und strecke die Fühler nach Fördergeldern aus, weshalb die fertige Digitalisierungsstrategie eigentlich bis Ende Oktober 2020 planmäßig vorliegen sollte.

Das halte sie, räumte Bietinger ein, für „unrealistisch“. „Dafür sind wir noch nicht weit genug.“ Trotzdem kommt das Projekt nun in eine neue, entscheidende Phase: Im April konnte die Hochschule Furtwangen als Projektpartner gewonnen werden, „um das Projekt möglichst schnell in steuerbare Strukturen zu bringen, wurde außerdem ein Berater der RRC Consulting GmbH beauftragt.“

Maßlos enttäuscht zeigte sich unverhohlen der Freie-Wähler-Stadtrat Steffen Ettwein. „Das Thema wäre wie geschaffen für eine Verwaltung!“ Die Digitalisierung verspreche erhebliche Effizienzfortschritte, vieles werde machbar und das „ohne zusätzliches Personal“. In Sachen Digitalisierung sei in Villingen-Schwenningen noch ein dickes Brett zu bohren – doch vorher müssten die Bohrer geschärft werden, bemühte der Holzbauexperte Ettwein einen bildhaften Vergleich. Auch FDP-Sprecher Frank Bonath forderte die Verwaltung auf, Standardprozesse mit Hilfe der Digitalisierung zu automatisieren.

Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle sprang der Digitalisierungsbeauftragten zur Seite und betonte: Intern sei die Verwaltung schon sehr gut aufgestellt in Sachen Digitalisierung. Vieles sei im Wandel, derzeit werde beispielsweise ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt. „Corona hat uns da einen Riesenschritt nach vorne gebracht“, so Wöhrle. Und hinsichtlich der wünschenswerten digitalen Dienstleistungen für den Bürger, da hänge die Verwaltung am Tropf des Landes. Die Umstellung nämlich gestalte sich überall dort schwierig, wo es um standardisierte Prozesse und erforderlichen Datenaustausch zwischen Behörden gehe. „Da muss man auf das Land warten, da kann Villingen-Schwenningen nicht solitär voranmarschieren!“