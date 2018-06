Wirft der Geschäftsführer des FC 08 Villingen Gaetano Cristilli bei der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl ebenfalls seinen Hut in den Ring? Entsprechende Ambitionen werden dem rührigen Doppelstädter jedenfalls nachgesagt. Am heutigen Freitag gibt er zudem eine Pressekonferenz.

Als er mit den Gerüchten konfrontiert wird, streitet Gaetano Cristilli das keinesfalls ab, sondern er verweist auf das Pressegespräch, zu dem er am Mittwoch recht kurzfristig für den heutigen Freitag eingeladen hatte. „Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen“, kündigt Gaetano Cristilli in seiner Einladung verheißungsvoll an.

Hinter vorgehaltener Hand wird bereits vielfach gemunkelt worum es gehen könnte: Der Vorstand der Geschäftsführung des Villinger Fußballclubs wolle als OB-Kandidat antreten. Seine Kandidatur wäre eine faustdicke Überraschung, stammt der rührige Italiener doch nicht aus der Verwaltung, sondern ist er in der Fitnessbranche als Geschäftsführer eines eigenen Studios, des G1 Gesundheit & Fitness, zu Hause.

Auch turbulente Zeiten mit den Nullachtern erlebt

Dass ihm das Lenken und Leiten einer größeren Einheit auch in anderer Hinsicht durchaus nicht fremd ist, zeigt sein ehrenamtliches Engagement: Seit 2013 steht Gaetano Cristilli dem FC 08 Villingen als Geschäftsführer an der Seite des jetzigen Club-Präsidenten Leo Grimm vor. Ein durchaus schwieriges Fahrwasser, in dem er sich bewegt, denn die Nullachter haben nicht nur in sportlicher Hinsicht turbulente Zeiten hinter sich. Gemeinsam führte man den FC 08 zum Jahr 2016 aus den Schulden heraus. Und kommunalpolitisch gab es jüngst langwierige kontrovers geführte Debatten über den geplanten Ausbau des Stadions des FC 08 Villingen im Friedengrund. Auch intern musste Cristilli sich ein hartes Fell zulegen – unvergessen ist der durch seinen Widersacher Horst-Eckart Göppinger hervorgerufene Eklat bei der Hauptversammlung 2013, bei der Cristilli als Nachfolger von Wolfgang Gerster, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, zum Geschäftsführer gewählt worden war. Vielen Doppelstädtern ist Gaetano Cristilli darüber hinaus als Betreiber des Fitnessstudios G1 bekannt, das auch in Schwenningen bereits ansässig war.

Doch auch kommunalpolitisch ist der FC-08-Geschäftsführer Cristilli nicht völlig unbefleckt: Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 stand der selbstständige Kaufmann als Kandidat auf Listenplatz 35 der Christdemokraten. 3805 Stimmen konnte Cristilli auf sich vereinen, den Sprung ins Gremium schaffte er damals nicht.

Es wäre der vierte Mögliche im Bunde Mit Spannung erwartet wird Cristillis Pressegespräch am heutigen Freitag. Sollte er dann tatsächlich seine Bereitschaft zur Kandidatur um den OB-Posten Villingen-Schwenningens bekanntgeben, wäre er bereits der vierte potenzielle Bewerber. Der Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth (CDU) hatte bereits bestätigt, mit einer Kandidatur zu liebäugeln, ihm wurde bekanntlich bereits seitens der örtlichen CDU Unterstützung zugesagt.

Und auch der Referent des amtierenden Oberbürgermeisters Rupert Kubon, Jörg Röber, hat bereits deutliches Interesse angemeldet. Für viele ganz unerwartet bekundete zuletzt zudem die Leiterin der TDVS Marina Kloiber-Jung ihr Interesse daran, ihren Hut ebenfalls in den Ring zu werfen. Die Verwaltungswirtin, die aus 63 Bewerbern als Chefin des städtischen Bauhofs mit rund 150 Mitarbeitern ausgewählt worden war, hat vor allem dadurch beeindruckt, dass sie die Buchhaltung der TDVS auf Vordermann gebracht habe. Die junge Doppelstädterin soll im übrigen Mitglied der CDU sein und erst vor kurzem von einem anderen Ortsverband zum CDU-Stadtverband Villingen-Schwenningen gewechselt sein. Offen ist noch, ob sich im Falle des Falles die Freien Wähler für die 35-jährige Frau aussprechen werden. (sbo)