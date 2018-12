Wintereinbruch verhindert Asphaltarbeiten

Eigentlich hätten am Montag die Belagsarbeiten an der Brücke in der Peterzeller Straße beginnen sollen. Doch das Wetter macht der Baufirma einen Strich durch die Rechnung.

Die Verkehrsteilnehmer rund um die Peterzeller Straße müssen sich noch etwas gedulden. Denn der Wintereinbruch am Wochenende macht der Planung hinsichtlich der dortigen Brückensperrung einen Strich durch die Rechnung. Wie bereits berichtet, hatte die Stadtverwaltung ursprünglich Anfang Dezember geplant, den dortigen Belag neu aufzutragen. Die Sperrung sollte eigentlich innerhalb weniger Tage aufgehoben werden. Jedoch konnte bei der Sanierung ein Blick unter den Asphalt geworfen werden – zum Vorschein kamen dabei erhebliche Schäden, an dem Bauwerk, die zunächst untersucht werden mussten.

Ursprünglich hatte man schließlich vor, am Montag den Asphalt einzubauen. Ein früherer Termin konnte aufgrund des dicht getakteten Zeitplans der zuständigen Baufirma nicht gefunden werden. Doch auch am Montag herrschte an der Baustelle Stillstand – denn der Frost sorgt dafür, dass die zweitägigen Arbeiten verschoben werden mussten. Wann der Asphalt nun eingebaut wird, ist nach Angaben der Verantwortlichen offen. Ziel sei es auf alle Fälle, dass die Brücke noch dieses Jahr für den Verkehr freigegeben wird. Bis dahin müssen die Verkehrsteilnehmer weiterhin mit Behinderungen auf der Umleitungsstrecke rechnen. Allerdings kommt es selbst nach der Freigabe der Brücke noch zu Einschränkungen. Denn aufgrund der dortigen Schäden, wird sie vorerst nur für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen befahrbar sein.

Vorerst Winterpause

Gute Neuigkeiten gibt es hingegen von zwei weiteren Baustellen im Villinger Stadtgebiet. Wie bereits angekündigt wurde die Goldenbühlstraße aufgrund der Winterpause an der dortigen Sanierungs- und Kanalmaßnahme wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben. Und auch in der Waldstraße kann der Verkehr wieder durchgängig fließen – allerdings ab der Pontarlierstraße nur in eine Richtung. Denn Verbotsschilder verhindern die Durchfahrt von der Richthofenstraße in Richtung Innenstadt. Bei beiden Baustellen werden die Arbeiten nach der Winterpause im Frühjahr wieder aufgenommen.