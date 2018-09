„Wildpark“ stellt Halbjahresprogramm vor

Die Gäste des Wirtshauses Wildpark erleben am Samstag, 29. September, 19 Uhr, einen außergewöhnlichen Moment in besonderer Atmosphäre. Gemeinsam mit dem Verein Stadtgeflüster VS laden Geschäftsführerin Bianca Wälde und ihr Team zum Kandidatencheck anlässlich der Oberbürgermeisterwahl ein.

„Stand heute haben alle Kandidaten ihr Kommen zugesichert“, freut sich die agile Wirtin auf eine interessante Veranstaltung, in der es möglich ist, den Kandidaten hautnah Fragen zu stellen. Der OB-Check ist die erste Veranstaltung im neuen Halbjahresprogramm des Wildparks, der am Morgen danach zum Herbstbrunch lädt. Der Trachtengebirgsverein Almfrieden lädt rund um seine vereinseigene Gaststätte außerdem am 13. Oktober zum Oktoberfest. Die drei Bands „Roxx“, „Rangeless“ und „Lucille“ rocken eine Woche später beim Rocktoberfest.

Mit der regionalen Coverband „Upside Down“ feiern die Gäste an Halloween. Am 10. November lockt ein Cosmic Concert. Gastbands sind „Lieber Anders“ und „Rabbit Mex Machine“. „Bei der Auswahl der Bands und Künstler, die im Wildpark für einen Gig zu Gast sind, lege ich darauf Wert, dass sie aus dem größeren Umkreis kommen“, betont Bianca Wälde. Die Programmkonzeption erfolge in erster Linie nach dem Sprichwort „Warum denn in die Ferne reisen, wenn das Gute liegt so nah“.

Ein weiteres Ziel ist es, mit attraktiven Veranstaltungen das Interesse am Programm zu erhalten. Eine Premiere ist am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt. Wälde ist bereits heute gespannt auf das Besucherinteresse für die vorweihnachtliche Veranstaltung, die mit einem Adventsbrunch endet. Ständiges Probieren und das Austesten neuer Möglichkeiten sind für Wälde der Grund, drei Tage vor Heiligabend den Wildpark zum Schauplatz für ein Schwarzwald-Krimi-Dinner mit den Dörr-Brüdern umzuwandeln. Wälde ist nach ersten Gesprächen mit den Künstlern zuversichtlich, dass sich das Ambiente der Vereinsgaststätte hierfür hervorragend eignet.