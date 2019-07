Der Fahrer sitzt angespannt im Führerhaus: es gibt kaum ein Durchkommen mit dem Müllfahrzeug, denn links und rechts parken Fahrzeuge, sowie ein abgestellter Anhänger. Inmitten dieses Engpasses schiebt sich der Fahrer des Müllfahrzeuges mühsam zur Kreuzung: Anstrengende Zentimeterarbeit in Regelmäßigkeit.

Diese Szene könnte überall in VS aufgenommen sein: in der Färberstraße in Villingen oder in einer kleinen Straße am Rande der Villinger Südstadt:

„Die parken hier alles zu“, beschreibt ein Anwohner die für ihn fast alltägliche Situation: „Und die Müllfahrzeuge kommen nur noch mit Mühe durch. Ja, die parken wie die Wilden“, regt er sich auf.

Wie wird das Problem dort gesehen, wo das Thema Müll behördlich geregelt wird?

Dem Abfallwirtschaftsamt des Landkreises Schwarzwald-Baar sei in punkto "wildes Parken" die Trudpert-Neugart-Straße bislang nicht speziell aufgefallen, so Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes auf eine Anfrage des Schwarzwälder Boten. „Grundsätzlich ist diese Problematik jedoch sehr geläufig. Unseren Entsorgungsunternehmen ist dieses Thema ebenfalls sehr wichtig, da Behinderungen durch parkende Fahrzeuge tendenziell immer mehr zunehmen“, schreibt Frank weiter. Die Problematik ziehe sich über den gesamten Landkreis, schwerpunktmäßig seien eher die Städte betroffen. „Wir sind hierzu auch regelmäßig mit den Stadt- und Gemeindeverwaltungen in Kontakt.“

So zum Beispiel mit der Stadtverwaltung in Villingen-Schwenningen. Die kennt das Problem und hat an einer der neuralgischen Stellen gehandelt: Im Umfeld der Hotelfachschule sind Halteverbotsschilder aufgestellt worden, sagt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt VS, „weil größere Autos wie Müllfahrzeuge oder Busse nicht mehr durchkamen.“ Nicht minder ein Thema: die Färberstraße, die immer wieder auch für Lastwagenfahrer oder Lenker von Einsatzfahrzeugen zu einer Adrenalin-Nummer wird. In Schwenningen ist die Neckarstadt wohl ein Brennpunkt mit ihren im 90-Grad-Winkel aufeinander zulaufenden Straßen, aber auch das Umfeld der Feintechnikschule.

Die Stadt reagiert mit Bußgeld

Was kann die Stadt tun? Bußgeldbescheide verschicken, so die Antwort aus der Pressestelle, wenn Fahrzeuge im Halte- oder Parkverbot stehen. „Notfalls, wenn die Halter nicht flott ermittelt werden können, werde auch mal abgeschleppt, doch das sind eher Einzelfälle“, so die Pressestelle.

„Für die Durchfahrt eines Müllfahrzeugs müsse nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften eine Fahrbahnbreite von gut drei Metern frei bleiben“, erklärt Heike Frank vom Landratsamt. Die Entsorgerbetriebe stehen immer wieder, besonders in engen oder kurvigen Straßen in Wohngebieten, vor erheblichen Problemen, „weil Durchfahrten unmöglich ist".

Wenn trotz bestehendem Halte- oder Parkverbot geparkt werde, „laufen Fahrzeughalter Gefahr, nicht nur ein Bußgeld, sondern auch die Kosten einer erneuten Anfahrt des Müllfahrzeugs in dem dahinterliegenden Bereich bezahlen zu müssen“, sagt die Behördensprecherin.

Konsequenzen, die ohne Alternative sind. Denn Christian Hitschler, der bei der Entsorgungsfirma Remondis die kommunale Einsatzleitung hat, kennt die Bredouille, in der die Fahrer seiner gut zehn Meter langen Einsatzfahrzeuge tagtäglich stecken. „Die Situation hat sich deutlich verschärft“, so seine Bilanz.

Häufig werde die gesetzlich vorgeschriebene Durchfahrtsbreite deutlich unterschritten und betrage manchmal nur 2,20 oder 2,60 Meter. Auslöser für das Parkchaos seit das stark gestiegene Verkehrsaufkommen einerseits und der damit einhergehende Parkplatzmangel andererseits, gerade in den Städten: „Es gibt eben oft keine oder kaum Parkmöglichkeiten.“

Seine Fahrer müssten mit ihren Fahrzeugen aus engen zugeparkten Straßen wieder rückwärts hinausfahren, weil "sie feststecken". Dann werde es noch kritischer: Bei Rückwärtsfahrten sollte die Durchfahrtsbreite wenigsten dreieinhalb Meter betragen.

Diese problematischen Manöver führen zu Rückstau und Stress bei allen Verkehrsteilnehmern, schildert Hitschler. "Und das passiert täglich mindestens ein, zwei Mal, in beiden großen Stadtbezirken", sagt Hitschler.

Die Folge: Ein großer Zeitverlust für die Fahrer. Ein weiteres Problem: Fahrzeuge stehen dicht an dicht, die Müllwerker haben keine Chance, die Restmülltonnen oder Altpapierbehälter zu ihren Fahrzeugen zu schieben.

Das Resultat ist: Umwege und erneut Zeitverlust. Zudem gefährden Autofahrer durch zu schnelles Fahren ohne genügenden Sicherheitsabstand die Remondis-Mitarbeiter. „Es gab schon einige gefährliche Situationen für unsere Leute“, so Hitschler.

Autofahrer würden auf Hupen der Fahrer unterschiedlich reagieren, sagt Hitschler. „Vom Verständnis und schnellen Wegfahren bis hin zur klassischen Beschimpfung, Beleidigung und Pöbelei reicht die Palette“, so der Einsatzleiter. „Wir haben auch schon Fälle angezeigt.“