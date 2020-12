Am Mittwoch hat es weitere Corona-Tests bei den Wild Wings gegeben. Trainer Niklas Sundblad will am Donnerstag mit seiner Mannschaft wieder aufs Eis. Die DEG steht im Halbfinale um den Magentasport-Cup.

Die Schwenninger Spieler Johannes Huß, David Cerny, Emil Kristensen, Tyson Spink, Andreas Thuresson und Jamie MacQueen waren Anfang der vergangenen Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die gesamte Mannschaft der Wild Wings musste in Quarantäne und schied aus dem Magentasport-Cup aus. Die Quarantäne könnte mit einem negativen Test bei den bislang ohnehin schon negativ getesteten Spielern aber abrupt beendet werden. „Ich hoffe, es gibt keine weiteren Fälle und wir können ab Donnerstag wieder trainieren“, sagte SERC-Coach Niklas Sundblad unserer Zeitung. Die positiv getesteten Spieler müssten hingegen noch geschont werden, dürften ohnehin nur nach eingehenden Medizinchecks zurück aufs Eis. „Corona ist gefährlich. Janik Möser von den Grizzlys Wolfsburg hat wohl durch Corona eine Herzmuskelentzündung erlitten“, so Sundblad.

Am Montag habe es laut dem Schwenninger Cheftrainer eine Schalte unter allen DEL-Klubs gegeben, um die nochmals auf die Standards der Corona-Tests einzugehen beziehungsweise allerhöchste Sorge für die Gesundheit der Spieler zu tragen. Die sechs infizierten Spieler dürften erst wieder am Training teilnehmen, wenn sie völlig symptomfrei, negativ getestet und auch einen Belastungstest bei dem Herz- und Lungenfunktion geprüft werden, überstanden haben. Sundblad ist dennoch zuversichtlich, dass alle Spieler bis zur ersten DEL-Partie der Wildschwäne am Sonntag, 20. Dezember, in Ingolstadt wieder an Bord sind. „Topfit werden wir wohl beim ersten Spiel nicht sein, wenn wir jetzt so kurz vor Start Corona-Fälle haben. Vom Zeitraum her ist aber alles noch machbar. Trotzdem müssen die Spieler eingehend untersucht werden, denn das Virus ist gefährlich. Dennoch sollte es von der Zeit her eigentlich reichen, dass wir komplett in die Saison starten können.“

Und der Schwede sieht sein Team gut aufgestellt. „Unsere Vorbereitung war gut, vielleicht sogar besser als bei manch anderen DEL-Teams, die erst am 1. Dezember angefangen haben. Viele Spieler haben bei uns den Sommer auf Eis durchtrainiert. Man hat auch beim Magentasport-Cup gesehen, dass Dinge schon gut passen.“ Es gelte nun, eben weiter mit dem Virus zu leben. Sundblad: „Wenn man die anderen Ligen wie Schweden oder Russland sieht, werden Mannschaften immer wieder von Corona betroffen sein. Keine Ahnung, wie das Virus überall reinkommt, das wird sich bei allen Vorsichtsmaßnahmen aber nicht vermeiden lassen.“

Unterdessen hat die Düsseldorfer EG mit einem 3:0-Sieg im abschließenden Gruppenspiel bei den Krefeld Pinguinen den Einzug in das Halbfinale um den Magentasport-Cup geschafft. Schon im ersten Drittel waren die Düsseldorfer in dem rheinischen Derby leicht überlegen. Krefeld hatte eine Situation in doppelter Unterzahl zu überstehen. Im zweiten Drittel war die DEG dann klar die bessere Mannschaft. Marco Nowak markierte in der 26. Spielminute das 0:1. Einen Konter schloss Daniel Fischbuch mit dem 0:2 durch die Schoner von Torwart Marvin Cüpper ab (32.). In der 37. Minute markierte Marc-Anthony Zanetti das dritte Gästetor. Im letzten Drittel wurden die Krefelder etwas aktiver. Der Ex-Schwenninger Mirko Sacher scheiterte bei vier gegen vier Feldspieler aber an Goalie Mirko Pantkowski. „Das dritte Drittel war gut von uns. Davor waren wir aber hinten zu offen, haben vor dem Tor zu wenig aufgeräumt“, kritisierte KEV-Keeper Cüpper seine Vorderleute. „Wir waren kompakter, sind defensiv besser gestanden“, befand Fischbuch.

Die Düsseldorfer EG gastiert im Halbfinale um den Magentasport-Cup am Freitag, 19.30 Uhr, beim EHC Red Bull München. „Wir wollen ins Finale, dafür spielen wir das Turnier“, so Fischbuch. Im zweiten Semifinale empfangen bereits am Donnerstag, 19.30 Uhr, die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Adler Mannheim. Das Endspiel steigt am Sonntag um 15 Uhr.