Die DEL will noch vor Start des Magentasport-Cups entscheiden, ob die Saison stattfindet. Die Wild Wings haben sportlich große Ambitionen und möchten das Vorbereitungssturnier gewinnen.

Laut DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke müsse in den nächsten drei Wochen eine Entscheidung fallen, ob das Deutsche Eishockeyoberhaus in die Saison 2020/21 startet. Bevorzugte Variante des Spielplans ist derzeit eine Doppelrunde ohne Play-offs mit 52 Spieltagen; Start am 18. Dezember und Ende am 7. Mai.

Jene acht Teams, die für den Magentasport-Cup, der am 11. November beginnt, gemeldet haben, gelten als ziemlich sicher, dass sie auch in die Liga starten werden. In Gruppe A treffen Fischtown Pinguins Bremerhaven, Düsseldorfer EG, Krefeld Pinguine, Grizzlys Wolfsburg aufeinander. In Gruppe Gruppe B spielen Eisbären Berlin, Adler Mannheim, Red Bull München, Schwenninger Wild Wings. Die anderen sechs Teams Kölner Haie, Iserlohn Roosters, ERC Ingolstadt, Augsburger EV, Nürnberg Ice Tigers und Straubing Tigers würden alle Hebel in Bewegung setzen, um in der regulären Saison dabei zu sein.

„Bislang hat noch keiner gesagt, dass er nicht spielt“, hofft Tripcke, dass seine Liga am Ende doch alle 14 Klubs in die Saison starten kann. Keinen Hehl machen die Kölner Haie daraus, dass sie finanziell stark gebeutelt sind. „Wir können nicht zu 100 Prozent sagen, dass wir die Saison spielen können“, sagt Haie-Trainer Uwe Krupp. Den Kölnern fehlt nach eigenen Angaben ein siebenstelliger Betrag, um in die Runde zu starten. Geld soll unter anderem durch den Verkauf von 100 000 virtuellen Tickets zum Preis von zehn Euro in die leere Klubkasse kommen. Die Spieler hätten laut Angaben der Haie auf 60 Prozent ihres Gehaltes verzichtet.

Deutlich optimistischere Töne vernimmt man vom Neckarursprung. „Der Magentasport-Cup ist wichtig für uns, für die Liga und das deutsche Eishockey“, sagt Christof Kreutzer. Der Sportliche Leiter der Wild Wings weiter: „Ich liebe es, mit der Mannschaft auf hohem Niveau zu spielen. Wenn wir ein Spiel oder ein Turnier bestreiten, wollen wir es gewinnen. Das sollte unser Ziel sein.“ Das ist eine Ansage. Und das bei den Schwenninger Gruppengegnern Red Bull München, Adler Mannheim und Eisbären Berlin. „Unsere Gruppe ist eine große Herausforderung, die wir aber gerne annehmen. Es ist gar nicht schlecht, zuerst Auswärtsspiel zu haben, um reinzukommen. In unseren Heimspielen können wir dann vielleicht schon eine sehr gute Leistung abrufen. Unsere Fitnesstests waren alle sehr gut. Ich erwarte deshalb, dass unsere Mannschaft mithält.“

Man müsse eben Gruppenerster oder -zweiter werden, dann das Halbfinale gewinnen – und dann sei es ja nur noch ein kleiner Schritt zum Turniersieg, so Kreutzers einfache Rechnung. Allerdings ist in den letzten Jahren in Schwenningen mit markigen Sprüchen noch niemand glücklich geworden. Unvergessen der Ausspruch von Ex-Trainer Pat Cortina, der die Schwenninger fragte: „Warum nicht Meister werden?!“ „Weil ihr Letzter seid“, hatte die Narrenzunft Schwenningen seinerzeit aufgrund der Faktenlage an Fastnacht geantwortet.

Dass man bei den Wildschwänen dem Magentasport-Cup nun viel sportliche Beachtung schenkt, zeigt auch die Tatsache, dass man, anders als andere DEL-Klubs vor dem Turnier keine Freundschaftsspiele bestreiten wird. „Die Spieler freuen sich wie kleine Kinder auf das Turnier“, so Kreutzer. Der Sportliche Leiter verspricht für die Heimspiele, dass die Wild Wings „das Bestmögliche für die Fans rausholen, damit v in unserer tollen Helios-Arena so viele Zuschauer wie nur möglich dabei sein können“.

Indes hatte die DEL zu Beginn der Pandemie Geisterspiele noch kategorisch ausgeschlossen, wurden mit den Monaten diese immer mehr für möglich erklärt. Inzwischen sagt Geschäftsführer Tripcke: „Wir sind nun an einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen mit aller Macht spielen. Dann müssen wir kalkulieren, wie wir auch Geisterspiele dargestellt bekommen. Das ist jetzt alternativlos, und alles was irgendwann an Zuschauern kommt, ist ein Bonus.“