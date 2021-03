Wild Wings wollen ihren Play-off-Platz gegen Straubing verteidigen

Der Kampf um die Play-off-Ränge ist voll entbrannt. Schwenningen setzte sich nach erfolgreicher Aufholjagd in Nürnberg mit dem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen erst mal wieder auf Rang vier.

0:2 und 1:3 lagen die Neckarstädter in der Lebkuchenstadt zurück, um am Ende doch das Eis als Sieger zu verlassen. Wie schon mehrfach in dieser Saison hatten die Wild Wings die ersten zehn Minuten auf fremdem Eis total verpennt. Auch diesmal gab es die Quittung, die Franken lagen durch Tore von Max Kislinger und Marcel Kurth ruckzuck mit 2:0 vorne. „Ich kann mir es auch nicht so recht erklären, warum wir die ersten zehn Minuten so verschlafen haben. Vielleicht liegt es daran, dass du daheim auf der kleinen Eisfläche noch trainiert hast, dann aber auf die große Eisfläche kommst und du dich da nicht so sicher fühlst. Aber das ist nur Theorie“, sagte Niklas Sundblad.

„Bei den Auswärtsspielen gegen die Mannschaften aus der Nordgruppe werden wir aber einen Tag früher anreisen und dann dort am Morgen des Spieltages noch aufs Eis gehen, sodass dieser mögliche Faktor ausgeschlossen wird“, so der Wild-Wings-Coach weiter. Kurz vor Ende des ersten Drittels gelang Tylor Spink – der Treffer war zuerst Colby Robak gutgeschrieben worden – das Anschlusstor.

„Im zweiten Drittel haben wir gespielt, Druck gemacht aber nicht getroffen“, so Sundblad. Stattdessen markierten die Ice Tigers durch Daniel Schmölz das 3:1. „Im letzten Drittel waren wir voll da“, kommentierte Andreas Thuresson, der mit späten Toren in der 58. Minute und 54 Sekunden vor Schluss die Schwenninger in die Verlängerung schoss. Dort fielen keine Treffer. Beim Penaltyschießen vergab Jamie MacQueen gleich zweimal, auch Travis Turnbull, Tyson Spink und Thuresson, der im Spiel schon einen Penalty verschossen hatte, brachten die Scheibe nicht an Tigers-Goalie Niklas Treutle vorbei. SERC-Torwart Joacim Eriksson hielt hingegen alle sechs Penaltys der Nürnberger, und für Schwenningen traf Tylor Spink ins Schwarze. Der 28-jährige Kanadier: „Das war ein großer Sieg für uns. Wir haben ein gutes Comeback gestartet mit einem starken zweiten und dritten Drittel. Die zwei Punkte sind sehr wertvoll.“

Zuletzt hatten die Wild Wings an Augsburg den begehrten vierten Tabellenplatz in der Südgruppe, der zur Play-off-Teilnahme berechtigt, abgeben müssen. Nach zwei Siegen im „Shoot-out“ 2:1 daheim gegen Ingolstadt und eben dem 4:3 am Mittwoch in Nürnberg sind die Schwäne zunächst einmal wieder Vierter. Augsburg und Straubing nahmen sich am Mittwochabend gegenseitig die Punkte ab, die Tigers besiegten die Fuggerstädter mit 2:1. Bei Augsburg konnte überraschend Torwart Markus Keller wieder spielen. Der hielt zwar insgesamt ordentlich, machte aber bei den beiden Gegentoren mit denen die Straubinger im Schlussdrittel durch Jeremy Williams und Travis James Mulock im Schlussdrittel die Partie drehten, keine gute Figur. David Stieler hatte die Augsburger im ersten Drittel in Front gebracht. Die Tabellensituation ist nun ganz eng: Vierter ist Schwenningen mit 27 Punkten aus 21 Spielen und einem Punktquotienten von 1,29; Fünfter sind die Augsburger Panther mit 25 Zählern aus 20 Partien und einem Punktquotienten von 1,25 vor dem Sechsten Straubing Tigers der 25 Zähler aus 21 Begegnungen holte und eine Quotienten von 1,19 aufweist.

Am kommenden Montag empfangen die Wild Wings die Straubing Tigers. Tigers-Stürmer Mulock schickt schon mal eine Kampfansage: „Wir haben hart gearbeitet um an Rang, jetzt wollen wir ihn auch holen.“ Der Augsburger Angreifer David Stieler sagt: „Für uns ist schon jetzt jedes Spiel ein Play-off-Spiel. Wir brauchen dringend jeden Punkt, um Rang vier zu schaffen.“ Die Augsburger empfangen am Freitag Ingolstadt, Straubing am Samstag Mannheim. Am kommenden Donnerstag, 11. März, gastieren die Wild Wings in der Fuggerstadt. Dann sind die Schwäne am Dienstag, 16. März noch in München zu Gast, ehe sie am Sonntag, 21. März mit dem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien auf den ersten Gegner aus der Nordgruppe treffen.