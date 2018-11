Die Schwenninger Wild Wings empfangen am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga den souveränen Tabellenführer Adler Mannheim. In der Helios-Arena werden 5000 Zuschauer erwartet.

Sieben Punkte in drei Spielen holte Trainer Paul Thompson mit den Wild Wings. Pat Cortina hatte ebenfalls sieben Zähler gesammelt, brauchte dafür aber 15 Spiele. Jürgen Rumrich blieb in seinen zwei Partien als verantwortlicher Mann an der Bande ohne Zähler. Nach drei Siegen in Serie setzte es jetzt, wenn auch zu hoch ausgefallen, mit einem 3:6 gegen Augsburg die erste Niederlage unter dem Engländer.

Aber die Wild Wings wollen in die Erfolgsspur zurück. Allerdings haben sie mit den Adler Mannheim einen eigentlich übermächtigen Gegner. Die Nordbadener dominieren die Deutsche Eishockey-Liga fast nach Belieben, sie weisen bereits satte acht Punkte Vorsprung auf den Meister EHC Red Bull München auf. Mannheim verfügt mit 79 Toren sowohl über die beste Offensive, als auch mit 45 Gegentreffern über die beste Defensive der Liga. Trainer Pavel Gross gab dem Adler-Spiel die nötige taktische Struktur, die Meisterschaft dürfte diesmal wohl nur über Mannheim gehen.

Mit einer Erfolgsquote von 20,9 Prozent verfügen die Quadratestädter auch über das beste Überzahlspiel der Liga. Starke Einzelspieler gibt es zuhauf, so beispielsweise Nationalstürmer David Wolf, der bereits elf Tore erzielte und acht Vorlagen gab. Ebenfalls auf 19 Scorerpunkte kommt der Kanadier Andrew Desjardins mit sieben Treffern und zwölf Assists. Der dem Schwenninger Nachwuchs entstammende Matthias Plachta hat mit seinem knallharten Schlagschuss schon neunmal eingelocht. Mit dem erst 17-jährigen Moritz Seider spielt in der Mannheimer Abwehr das derzeit wohl größte deutsche Eishockeytalent überhaupt. Die Experten sind sich weitgehend einig und sagen Seider, der in Schwenningen allerdings verletzungsbedingt fehlt, eine große Zukunft in der DEL voraus. Im Tor wechseln sich Chet Pickard und Dennis Endras ab, beide sind sehr gut in Form.

„Wir können gegen die Mannheimer nur als Team bestehen. Wir brauchen einen Sahnetag, alles muss passen, um sie zu schlagen“, sagt Trainer Thompson.

SERC-Trainer setzt auf die Fans

Der Coach zählt dabei auch auf die Fans. „Ich habe mich bezüglich der Bedeutung dieses Derbys speziell auch für die Fans informiert. Ich hoffe, ihre Leidenschaft springt zu uns auf das Eis über.“

Bei den Schwenninger Wild Wings steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Verteidigers Dominik Bohac ein Fragezeichen. Das Schwenninger Verteidiger-Toptalent Boaz Bassen wird aber im Kader sein. Thompson: „Boaz hat mir im Training gut gefallen. Wir werden sehen, wie er sich im Spiel schlägt. Es gibt aber auch noch die Variante, dass Simon Danner wieder in der Abwehr spielt.“ Das Tor hütet Dustin Strahlmeier. Am Freitag im Auswärtsspiel in Iserlohn wird Marco Wölfl seine Chance zwischen den Pfosten bekommen.

Die Schwäne trafen in dieser Saison schon zweimal auf die Adler, am 12. Oktober verloren sie in der SAP-Arena 1:3 und am 2. September im Testspiel in der Helios-Arena 2:5.

Laut Pressesprecher Oliver Bauer wurden im Vorverkauf 4000 Tickets für das Spiel abgesetzt, die Wild Wings rechnen mit 5000 Zuschauern, aber lediglich mit 250 aus Mannheim.