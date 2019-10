Die Wild Wings gastieren am Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, in Augsburg und empfangen am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr, Wolfsburg.

„Der Sieg gegen Mannheim war am Dienstag schon abgehakt“, berichtet Verteidiger Mirko Sacher. Coach Thompson: „Die Atmosphäre war diese Woche nicht wirklich anders als in den Wochen zuvor. Ich werte das als positiv. Die Jungs haben den Sieg kurz genossen, es gibt jetzt aber keine Euphorie. So bleiben wir auf das fokussiert, was wir tun müssen.“

Was die Wildschwäne nach dem 6:1-Heimsieg gegen die Adler Mannheim tun müssen, ist klar: Sie müssen nachlegen. „Wir wollen am Wochenende unbedingt die sechs Punkte holen. Wenn wir so wie gegen Mannheim spielen, wird uns das auch gelingen“, erklärt Sacher. Der 27-jährige wurde am Donnerstag erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Bundestrainer Toni Söderholm hat den Schwenninger für den Deutschland-Cup vom 7. bis 10. November nominiert. Sacher freut sich auf die Nationalmannschaft. „Ich freue mich sehr. Ich bin aber auch überrascht, da es am Anfang der Saison mit der Verletzung in der Vorbereitung nicht so gut bei mir lief“, sagte Sacher.

Am Wochenende geht es gegen zwei direkte Konkurrenten um den Einzug in die Pre-Play-offs. Die Augsburger Panther haben ebenso wie die Grizzlys Wolfsburg aus 13 Partien 14 Zähler geholt. Bei Schwenningen waren es elf Zähler in zwölf Partien. Thompson: „Das ist jetzt wie in einer Miniliga. Wir haben gut trainiert und wollen die zwei Siege einfahren.“

Der Brite wird gegenüber dem Derbysieg in der Aufstellung nichts verändern. Die Augsburger Panther, die in der vergangenen Saison nach der Doppelrunde Dritter waren, haben elf Punkte weniger als in der vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt. „Mit Matt White hat ihr überragender Stürmer den Klub Richtung KHL verlassen“, weiß Sacher. Verteidiger Braden Lamb wurde nach einem üblen Check gegen Tim Stützle nach der 3:8-Niederlage der Fuggerstädter in Mannheim für zwei Spiele gesperrt, fehlt somit gegen Schwenningen. „Die Belastung für Augsburg durch die Champions League ist hoch. Alleine schon durch die Reisen, ich kenne das, als ich mit englischen Teams an der Champions League teilnahm“, so Thompson. Im Champions-League-Achtelfinale, das die Panther genauso wie die beiden anderen deutschen Vertreter Mannheim und München erreicht haben, treffen sie auf den EHC Biel. Immerhin, die Fuggerstädter haben mit Simon Sezemsky den aktuell punktbesten Verteidiger der DEL in ihren Reihen. Der 26-Jährige scorte bereits zwölf Punkte.

Für die Partie gegen Wolfsburg waren laut Hendrik Kolbert am Freitagmittag nur 2100 Tickets verkauft.