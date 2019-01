Die Wild Wings stehen in der Deutschen Eishockey-Liga vor einem rheinischen Wochenende: Am Freitag gastieren um 19.30 Uhr die Kölner Haie in der Helios-Arena, am Sonntag spielen die Schwenninger um 14 Uhr in Düsseldorf.

Die beiden rheinischen Erzrivalen standen sich am vergangenen Samstag im Wintergame vor 47 011 Zuschauern im Kölner Fußballstadion gegenüber. Die DEG siegte nicht zuletzt dank zweier Treffer des Ex-Kölner Philip Gogulla mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Domstädter zeigten vor drei Wochen einen überzeugenden Auftritt am Neckarursprung und siegten ungefährdet mit 4:1. Die Schwenninger hatten die anderen beiden Saisonduelle in der Kölner Lanxess-Arena jeweils mit 1:3 verloren.

„Die Kölner sind stark. Uns würde es helfen, wenn wir gegen sie in Führung gehen könnten. Wir müssen aber auch mit mehr Tempo und Disziplin als vor drei Wochen spielen“, sagt Wild-Wings-Trainer Paul Thompson. Stürmer Istvan Bartalis kehrt bei den Schwänen zurück ins Team. Die Finnen Ville Korhonen, Kalle Kaijomaa und Jussi Timonen fallen aber weiterhin aus, so dass Kapitän Simon Danner wieder in der Verteidigung auflaufen wird.

Entgegen anderslautender Meldungen hat Verteidiger Timonen laut Thompson noch nicht bei den Wild Wings für die kommende Saison verlängert. Der Schwenninger Coach betonte aber erneut, dass Timonen ein wichtiger Spieler sei. Bis zur Länderspielpause im Februar wolle man sich im Klaren sein, welche Spieler gehalten werden sollen. Der 35-jährige Timonen, der momentan verletzungsbedingt ausfällt, soll am nächsten Wochenende, wenn die Schwenninger zwei Heimspiele haben – Freitag gegen Krefeld, Sonntag gegen Straubing – wieder an Bord sein.

Für die Partie gegen die Kölner Haie waren bis Donnerstag Mittag 3000 Karten verkauft. Die Wild Wings erwarten für die Partie gegen die Domstädter 3500 Zuschauer. Das Tor hütet Dustin Strahlmeier. Ob und wann Marco Wölfl wieder zum Zug kommt, hat Thompson noch nicht entschieden.

„So hoch wie möglich klettern“

Der SERC nimmt aktuell mit 36 Zählern aus 39 Partien den 13. und damit vorletzten Tabellenplatz ein. Der Zwölfte Wolfsburg hat nur zwei Punkte Vorsprung, auf den elften Nürnberg sind es hingegen schon acht Punkte Rückstand. Auf den begehrten zehnten Rang, den Krefeld einnimmt, fehlen 15 Zähler. Thompson: „Wir wollen so hoch wie möglich klettern.“ Allerdings: Schlusslicht Iserlohn hat auch nur einen Punkt Rückstand auf Schwenningen.

Auf der Suche nach einem neuen Pressesprecher sind die Wild Wings bislang noch nicht erfolgreich gewesen. Der bisherige, Oliver Bauer, soll Sportmanager Jürgen Rumrich mehr administrative Dinge abnehmen, damit sich Rumrich mehr um die eigentlichen sportlichen Belange, wie etwa das Spieler-Scouting, widmen kann. „Wenn wir einen neuen Pressesprecher haben, werden wir dies bekannt geben“, lässt sich Bauer auch auf die Frage, ob denn Bewerbungen eingegangen seien, nicht in die Karten schauen.